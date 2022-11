Il missionario padre José Adriano Ukwatchali a Gualdo Tadino: parte una raccolta fondi

Domenica 6 novembre, alle ore 18, presso la Basilica Concattedrale di San Benedetto, sarà nuovamente presente a Gualdo Tadino padre Adriano Josè Ukwarchali, missionario, sacerdote proveniente dall’Angola nonché rettore dell’Università di Benguela che concelebrerà una Santa Messa e racconterà la sua esperienza missionaria.

L’appuntamento è promosso da Comunione e Liberazione in collaborazione con la parrocchia di San Benedetto.

Nell’occasione verrà effettuata una raccolta fondi per la sua missione nel villaggio di Chikuma, in Angola, dove il gualdese Bruno Minelli consegnerà personalmente le offerte, in quanto si recherà in Africa dal 4 al 20 dicembre prossimi per continuare a sostenere il “Progetto Tchikuma”.

Gli organizzatori chiedono quindi un sostegno, ognuno secondo le proprie necessità, in questo tempo che rimane alla partenza di Minelli. Ci saranno anche due contenitori per raccogliere le offerte al Conad City e al Caffè Mazzini.