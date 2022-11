Con tredici nuovi Pon ripartono le proposte dell’Omnicomprensivo di Nocera

Anche per l’anno scolastico 2022-23 l’Omnicomprensivo di Nocera Umbra attiverà una serie di proposte interessanti per tutti gli alunni dell’Istituto attraverso tredici nuovi Pon (Programmi operativi Nazionali), finanziati dalla Commissione Europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni dell’Unione Europea e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo.

I fondi investiti per tale scopo sono volti a favorire sia le competenze per lo sviluppo (FSE) che gli ambienti e le attrezzature di apprendimento negli ambienti scolastici (FSRE).

Diversi sono i moduli Pon in avvio in questa prima fase dell’anno scolastico, che si svolgeranno in orario extrascolastico, in presenza di un esperto e di un tutor e della durata di 30 ore:

– Il Pon “Divertiamoci cantando recitando e danzando” rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Nocera e Valtopina, il cui obiettivo è una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

In particolare in questo modulo gli studenti vengono introdotti ai concetti primari della danza, del teatro e della musica sotto forma di gioco per suscitare stimoli creativi, legati all’espressività del corpo.

– Il Pon “English 4 us“, che sarà avviato ai primi del mese di dicembre, è un laboratorio rivolto ai ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto, che mira a potenziare la competenza linguistica dell’inglese, soprattutto in vista delle prove Invalsi che gli alunni dovranno affrontare al termine dell’anno scolastico.

– Il Pon “Automi-in-azione” è un modulo di robotica per l’Istituto Tecnico industriale, uno degli indirizzi di studio del “Sigismondi”. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici e si svolgerà nel laboratorio attrezzato della scuola superiore. La base della programmazione Tiaportal Programmazione di PLC sarà una delle attività previste.

Il Pon “RadioNocera” è una web radio che coinvolge i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado sia del Liceo delle Scienze Umane che dell’ITI, in cui l’esperto, il professor Raffaele Capasso, insegnerà loro l’utilizzo della radio, un laboratorio già attrezzato all’interno dell’edificio scolastico.

Molto interessanti saranno anche tutti gli altri moduli che verranno attivati nel corso dell’anno scolastico e nel mese di giugno 2023.

“La partecipazione ai corsi organizzati e completamente gratuiti per le famiglie vedono da anni un’alta partecipazione da parte degli studenti, sia grandi che piccoli, a testimonianza della volontà delle famiglie nocerine di cogliere sempre le opportunità formative proposte dalla nostra scuola per migliorare non solo le competenze, ma anche per favorire la socializzazione e l’inclusione, indispensabili per una crescita armonica dei futuri cittadini del mondo. Voglio aggiungere che il finanzaimento di questi progetti nel corso degli ultimi anni ha permesso anche all’Istituto di fare acquisti che hanno migliorato le condizioni dell’insegnamento-apprendimento per ogni ordine di scuola”, ha commentato il dirigente scolastico Leano Garofoletti.