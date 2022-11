Come difendersi dalle truffe, incontro a Fossato con il maresciallo Stacchiotti

A Fossato di Vico un incontro per mettere in guardia dalle truffe.

L’iniziativa è del circolo Acli “Ora et Labora” in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico e la locale Stazione Carabinieri e si terrà venerdì 18 novembre alle ore 16.30 presso la sede del circolo a Osteria del Gatto

“Attenti alle truffe”, questo il titolo dell’incontro aperto a tutti, ha come obiettivo fornire indicazioni sulle modalità messe in campo per raggirare in particolare i più anziani e le persone sole e quindi come difendersi. Un fenomeno che da diversi anni sta colpendo anche i paesi più piccoli.

All’evento interverranno il presidente del locale circolo Acli Sante Pirrami, il sindaco di Fossato di Vico Monia Ferracchiato e il nuovo comandante della locale stazione carabinieri, il maresciallo Emanuele Stacchiotti. Al termine dell’incontro è previsto per gli intervenuti un momento conviviale.