Partono i lavori in centro a Gualdo Tadino, primo intervento in via Calai

Con la chiusura del lato sinistro di via Calai sono iniziati i lavori nel centro storico di Gualdo Tadino che, in tre fasi, si concluderanno a Pasqua del prossimo anno.

Il primo step prevede il rifacimento dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il ripristino della sede stradale tra la basilica di San Benedetto e la fontanella Depretis.

E’ già in atto da lunedì scorso l’ordinanza del comandante della Polizia Locale che, sul lato opposto, prevede il divieto di sosta con rimozione nell’ultimo tratto della via. Il traffico comunque non verrà interrotto, tranne nel periodo in cui verrà riasfaltato il fondo stradale.

Complessivamente l’intervento sulla viabilità del centro prevede uno stanziamento di 275mila euro con fondi del Ministero dell’Interno e prosegue quello iniziale che ha interessato nei mesi scorsi Corso Piave.

Successivamente verrà rifatto il tratto di Corso Italia da piazza Martiri della Libertà a piazza Garibaldi e quindi l’ultimo intervento riguarderà sempre Corso Italia nella parte tra Corso Piave e piazza Martiri.

I primi due step, salvo problemi burocratici e di condizioni meteo avverse, dovrebbero concludersi a dicembre, così da avere il centro libero da cantieri nel periodo delle festività natalizie. “I cantieri sono studiati per avere il minor impatto possibile e potranno essere interrotti in qualsiasi momento”, ha ricordato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabio Pasquarelli.

Con le economie derivanti da questi lavori è prevista la riasfaltatura di via Franco Storelli e via V Luglio, per completare l’intervento sulla vie principali del centro storico gualdese.