Angelo: un libro per il compatrono gualdese

Si terrà il prossimo mercoledì 16 novembre presso la Cattedrale di San Benedetto, a Gualdo Tadino, la presentazione del libro di Ivano Parlanti intitolato “Angelo – un film da leggere”. Il sottotitolo, che desta curiosità per un prodotto su carta stampata, uscito per i tipi di Edizioni Era Nuova, fa riferimento al fatto che il testo, pur essendo leggibile come fosse un racconto, è una vera e propria sceneggiatura.

L’autore non è infatti nuovo al mondo cinematografico e avvezzo alla cinepresa: Parlanti è infatti stato direttore di Gualdo TV23 per quasi vent’anni, ha collaborato a fiction per RAI e Mediaset come “Carabinieri”, “Don Matteo” e “Pinocchio”, e tutt’ora collabora con TRG, conducendo anche un proprio programma di approfondimento locale. È proprio da questa eterna passione, unita a quella teatrale, che nasce il volume dedicato al compatrono di Gualdo Tadino, Angelo da Casale, inserendosi in un progetto di più ampio respiro finalizzato non solo alla tutela e al recupero dei luoghi del beato del biancospino, ma anche nella speranza di creazione di un percorso dedicato – che tocchi bellezze storiche, artistiche e naturalistiche – e una divulgazione anche scolastica. Alla presentazione ospite il vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, Domenico Sorrentino, Valentina Pallucca, direttrice della Banca di Pergola e Corinaldo filiale di Gualdo Tadino – che ha sostenuto l’edizione, patrocinata anche dal Comune di Gualdo Tadino – , la direttrice di TRG Cinzia Tini, Alberto Cecconi per La Nazione e Vanessa Sorbelli, presidente della Pro Loco di Morano.

A poco più di un anno dal settecentenario una sceneggiatura da leggere e da vedere, ambientata nel Trecento umbro ma retta dalla cornice di un nonno con suo nipote nipote immersi nella montagna gualdese: la narrazione è filtrata dal suo punto di vista, eco dei racconti orali d’un tempo.