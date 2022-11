Prevenzione dei furti, in azione i carabinieri di Gualdo Tadino e Nocera Umbra

Nel pomeriggio di domenica i carabinieri della Stazione di Nocera Umbra e della Stazione di Gualdo Tadino hanno svolto un servizio coordinato mirato alla prevenzione dei reati predatori e, in particolare, al contrasto dei furti in abitazione.

Specifici posti di controllo sono stati svolti all’ingresso delle città, agli svincoli della SS3 Flaminia e nelle frazioni maggiormente interessate dal fenomeno nel 2021.

Particolare attenzione è stata anche posta alla SS 361 Septempedana, che collega il comune di Nocera Umbra con le Marche.

Il fenomeno dei furti in casa, seppur in costante calo statistico, ha sempre la massima attenzione dei carabinieri, sia con attività preventiva che investigativa. È della massima importanza, in particolare, anche la collaborazione con la cittadinanza che ha la possibilità, tramite il numero 112, di allertare le forze dell’ordine in tutti quei casi che necessitino di un controllo approfondito su strada.

Nel corso dell’operazione, che ha visto impegnato anche personale in abiti civili dell’Aliquota Operativa del N.O.R.M., sono stati controllati complessivamente 19 veicoli e identificate 28 persone, delle quali un paio segnalate in atteggiamento sospetto proprio dai cittadini.