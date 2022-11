Progetto “Imagine”: c’è anche l’istituto “Casimiri”

Anche l’istituto “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino è uno dei partner del progetto “Imagine”, patrocinato dal Comune di Gubbio e dalla Usl Umbria 1, con la partecipazione di associazioni ed istituzioni scolastiche del territorio. Con lo lo scopo di sensibilizzare i più giovani nei confronti degli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030, il progetto ha preso avvio lo scorso 3 novembre e si articolerà in una serie di appuntamenti televisivi in onda su TRG ogni giovedì sui temi della pace, la salute e la solidarietà. L’istituto gualdese svilupperà internamente il progetto nell’anno scolastico in corso, con le azioni programmate nel curriculo dell’educazione civica e dell’educazione alla salute.