Frantoi Aperti fa tappa a Gualdo Tadino. Domenica 20 novembre pedalata in E-Bike

In Umbria è in corso la 25esima edizione di Frantoi Aperti, evento clou dell’oleoturismo nazionale, che dal 29 ottobre al 27 novembre 2022 celebra per cinque fine settimana l’arrivo del nuovo olio extravergine di oliva nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, proponendo esperienze in frantoio, tra gli olivi, all’aria aperta e nelle piazze dei borghi medievali e delle città d’arte, legate al mondo dell’olio e.v.o. di qualità.

Novità di questa edizione sono gli appuntamenti in E-Bike tra gli uliviche, grazie alla partnership con YouMobility Bike, marketplace della mobilità sostenibile ed alla collaborazione con FIAB Umbria e FIAB Foligno, porteranno gli appassionati delle due ruote, lungo i sentieri che percorrono i Colli delle cinque zone Dop Umbria, tra cui la fascia olivata di Gualdo Tadino passando per Rigali, in occasione di “Nostrolio”, La Festa dell’Olio della Nostrale di Rigali.

L’evento gualdese si terrà domenica 20 novembre. L’orario di ritrovo è previsto alle 9.30 al piazzale Rocca Flea con partenza alle 10. La lunghezza dell’escursione è 14 km. con una durata prevista di circa due ore e mezzo e un dislivello di 250 metri. Omaggio di olio offerto a tutti i partecipanti alla pedalata.

Itinerario: Piazzale Rocca Flea, Fiume Feo, Vecchia Flaminia Romana, Tadinum Romana Visita del Pozzo Romano, Gaifana, Boschetto, Roveto, Corcia, Petroia, Rigali, le Stradelle, Eremo di Santo Marzio, Convento di Santa Maria Annunziata.

Al termine della pedalata è previsto un brunch (facoltativo) con inizio alle ore 12,30 con musica live dei Folk On. Seguirà alle 13,30 la degustazione di olio evo. Alle 15 visita del convento, della chiesa, dell’eremo e della mostra #ChiaveUmbra lungo il sentiero. A seguire si consiglia la visita dei Frantoi Aperti non distanti dal convento.

In alternativa facoltativamente è prevista alle ore 9.30 una passeggiata a piedi tra gli ulivi e nel bosco (per info e prenotazione sulla passeggiata 3471153245) .

Menù a base di prodotti del territorio in abbinamento agli oli della terra di Gualdo Tadino zuppa di lenticchie di Castelluccio di Norcia, Zuppa di ceci e zafferano di cascia, fagioli e cotiche, Focacce rosmarino e verdure, Spalletta al coltello, Frittata di cipolle, patate e rosmarino, Frittate con verdure di stagione, Pecorino e ricotta di pecora, Torta al formaggio, Bruschette con l’Olio extravergine di oliva appena franto, Pinzimonio di verdure di stagione, Patate sotto la brace, Crescionda.

Durante il brunch ci sarà un banco d’assaggio dei Vini DOC e DOCG dell’Umbria (costo aggiuntivo da pagare in loco).

Costi pedalata:

– per utenti con bicicletta propria: € 15 guida (comprensivo di assicurazione)

– per utenti che necessitano di noleggio ebike: € 15 guida Fiab (comprensivo di assicurazione) + costo noleggio:

* sconto del 40% sulle diverse tipologie di bici e ebike prenotabili attraverso la Piattaforma You mobility. Per usufruire dello sconto è necessario inserire il Codice: “FRANTOIAPERTI” (riportare questo codice nella prenotazione)

** sconto° del 50% riservato ai Clienti Trenitalia (treni regionali) sulle diverse tipologie di bici e ebike prenotabili attraverso la Piattaforma You mobility. Per usufruire dello sconto è necessario inserire il Codice: “TRENITALIA” (riportare questo codice nella prenotazione) Presentare in loco il biglietto o l’abbonamento Trenitalia Regionale.

Per info e prenotazioni 339 8906344.

Per noleggio ebike: “You mobility” – Marketplace della mobilità. Partner di Youmobility a Gualdo Tadino: Martinelli e Valsorda Tour.

Costi brunch:

La partecipazione è su prenotazione; prevendita on line email: info@stradaoliodopumbria.it

Il costo per l’esperienza è € 30 a persona + diritti prevendita.

Bambini: fino a 4 anni gratis; dai 4 anni ai 12 anni € 15 + diritti prevendita.