La comitiva delle Acli in visita a Collevalenza e Montefalco

Domenica 13 novembre un bel gruppo di 25 persone delle Acli del territorio dell’Alto Chiascio, proveniente dai comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Sigillo, ha raggiunto il Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza per la tradizionale gita, in collaborazione con il CTA di Perugia, che da anni viene organizzata nel periodo autunnale dal circolo Ora et Labora.

La giornata si è aperta con la Santa Messa officiata dal vescovo emerito di Gubbio mons. Mario Ceccobelli che, prima di iniziare la celebrazione, ha pubblicamente salutato i partecipanti al Giubileo e ha ringraziato il circolo Acli Ora et Labora di Fossato di Vico per le numerose iniziative che svolge anche a favore delle persone anziane e dei più deboli del territorio eugubino-gualdese.

Al termine della celebrazione eucaristica è stata scattata la tradizionale foto di gruppo in compagnia del vescovo emerito. La mattinata è proseguita con la visita al Santuario e ad altri ambienti suggestivi del complesso religioso in particolare la casa della Beata Madre Speranza.

Lo storico dirigente delle Acli provinciali Sante Filippetti ha fatto da cicerone a tutto il gruppo spiegando con dovizia di particolari aspetti e caratteristiche del luogo. La comitiva aclista ha lasciato quindi Collevalenza raggiungendo per il pranzo la cantina di Valdangius. Ad attenderli, come consuetudine, la storica famiglia di coltivatori di Montefalco che ha preparato un’abbondante degustazione di prelibati cibi. Molti anche gli acquisti di prodotti tipici e dell’ottimo vino locale e olio novello, effettuati prima della partenza.