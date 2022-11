A Nocera Umbra sabato 19 e domenica 20 novembre la prima edizione Weekend d’Autunno

Weekend pieno tra mostre, escursioni ed enogastronomia. L’iniziativa promossa da Trekking Nocera Umbra e L’Arengo, con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra e la partecipazione dell’associazione Gli amanti del Trekking, è parte del progetto di valorizzazione e conoscenza del territorio.

A passo lento conosceremo, durante i prossimi mesi, altri incantevoli luoghi tra sentieri e boschi, in compagnia degli accompagnatori della Federazione Italiana Escursionismo e degli istruttori del Centro Sportivo Educativo Nazionale.

In programma per sabato 19 novembre alle ore 17.30 presso Palazzo Camilli, ubicato nel centro storico di Nocera Umbra, la visita guidata al Centro di documentazione delle acque e della terra a cura dell’associazione culturale L’Arengo.

Il centro, recentemente inaugurato, nasce da un’idea di attività di ricerca e documentazione e la sua finalità è quella di preservare e rivitalizzare l’identità storica della città, legata alle acque. A seguire, una degustazione di prodotti tipici locali dell’azienda agricola Il Colle di Pascigliano.

Domenica 20 novembre si camminerà sul tratto del sentiero E1 che attraversa il territorio di Nocera Umbra, da Bagnara a Monte Alago, dove si potrà ammirare e fotografare il meraviglioso foliage immersi nella natura incontaminata di questo monte.

A fine escursione sarà possibile, per chi lo deciderà, fermarsi a pranzo presso La Taverna de Cinicchia per degustare il menù d’autunno. Per informazioni e prenotazioni tel. 3456499262 – 3389609217 – trekkingnoceraumbra@gmail.com – tel. 3333734293 – info@larengo.it.