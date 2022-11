Teatro Don Bosco, ecco il cartellone della stagione teatrale 22/23

Il prossimo 2 dicembre prenderà il via la stagione teatrale del teatro Don Bosco di Gualdo Tadino.

“Anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute ai costi dell’energia a carico dei Comuni – dice l’assessore alla Cultura Barbara Bucari – siamo riusciti a programmare e mettere in campo un calendario di tutto rilievo, con grandi nomi dello spettacolo italiano. Ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato. Abbiamo incrociato diverse esigenze e il Teatro Stabile dell’Umbria ha risposto con un progetto di grande qualità”.

La Stagione teatrale si aprirà venerdì 2 dicembre con La madre dei mostri, una nuova produzione TSU ispirata ai racconti di Guy de Maupassant – tra i fondatori della narrativa moderna – diretta e allestita da Lorenzo Collalti che, attraverso una drammaturgia inedita, indaga e costruisce la vita quotidiana tra follia e ironia, proprio come fa lo scrittore francese.

Mercoledì 11 gennaio va in scena Oylem Goylem di e con Moni Ovadia. La lingua, la musica e la cultura Yiddish – quella inafferrabile commistione di tradizioni e dialetti ebraici dell’Europa Orientale – sono al centro di questo spettacolo cult che l’autore dal 1993 porta in scena insieme alla sua orchestra. Una rappresentazione basata sul ritmo, sull’autoironia, sull’alternanza continua di toni e di registri linguistici, dal canto alla musica; una grande carrellata di umorismo e chiacchiere, battute fulminanti e citazioni dotte, scherzi e una musica che fa incontrare il canto liturgico con le sonorità zingare.

La stagione prosegue lunedì 6 febbraio con Que serà di Roberta Skerl, con Paolo Triestino, Daniela Scarlatti e Emanuele Barresi, tre attori di lunga esperienza di commedia d’autore. Lo spettacolo è uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita, che affronta temi scomodi ma di grandissima attualità, con ironia, poesia e leggerezza.

Venerdì 24 febbraio ecco le opere complete di Shakespeare in 90′ di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, con Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli, anche registi della messa in scena. Lo spettacolo, veloce e spiritoso, è un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo.

Mercoledì 22 marzo va in scena Una serata pazzesca. Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio. Solenghi (nella foto) legge ad alta voce il testo che si è imposto come una pietra miliare per la comicità italiana, Fantozzi, per raccontare Paolo Villaggio nella sua dimensione di autore.

Venerdì 21 aprile la stagione terminerà con l’attore, performer e giullare Matthias Martelli e il suo Raffaello, il figlio del vento, un racconto avvincente e poetico su un grande genio dell’umanità: Raffaello Sanzio. Martelli, accompagnato dalle musiche dal vivo del Maestro Castellan, riprende la tradizione del teatro giullaresco e di narrazione e trascina lo spettatore all’interno di un viaggio appassionante, entrando con le immagini e le parole dentro i capolavori di Raffaello, scoprendo le curiosità, i suoi amori e immergendosi nel clima dell’epoca.

La stagione teatrale prevede due formule di abbonamento: quella classica che comprende i 6 spettacoli in programma e un’altra a 7 spettacoli che, con una maggiorazione di 20 euro, include lo spettacolo Samusà di e con Virginia Raffaele al Teatro Morlacchi di Perugia, mercoledì 25 gennaio.

SCARICA IL PROGRAMMA IN PDF