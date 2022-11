Bilancio comunale, primo incontro tra Comune e sindacati territoriali

Nei giorni scorsi è stato avviato il confronto tra il Comune di Gualdo Tadino e i sindacati territoriali Cgil Cisl Uil e le leghe del sindacato pensionati Spi-Cgil, Fnp Cisl e Uilp-Uil. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore al bilancio Marco Parlanti.

Si è trattato – riporta una nota dei sindacati – di un primo confronto, in continuità con la modalità periodica degli ultimi anni, che sono stati caratterizzati da numerose intese e accordi complessivi, che hanno prodotto investimenti mirati a sostenere e potenziare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati e una grande attenzione al sistema tariffario e delle tasse (a partire dall’addizionale comunale Irpef), con particolare riferimento alle categorie più deboli e svantaggiate, colpite duramente dalle crisi finanziarie e poi dagli effetti della pandemia, in un territorio diffuso e di frontiera.

Piena sintonia – prosegue il comunicato – si è registrata sulla necessità di potenziare la sanità territoriale e nello specifico sulla costituzione della Casa di Comunità.

“I nefasti effetti della guerra in corso, sul piano umano, sociale, economico, hanno aggravato la situazione già complicata, e per questo si è concordato un percorso di confronto continuo e costante sulla costruzione del bilancio 2023″, evidenziano le organizzazioni sindacali per le quali “l’adesione del Comune di Gualdo Tadino alla Rete dei Comuni Sostenibili (primo Comune dell’Umbria) fa ben sperare per il raggiungimento dell’obiettivo di combattere con successo le negative conseguenze prodotte dalla situazione che stiamo vivendo, soprattutto per il fatto che l’83% degli indicatori della Rete (in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030) ha visto un andamento positivo negli ultimi anni nel territorio comunale gualdese, con dati sopra la media nazionale.”

“Infine l’intensificazione della lotta all’evasione fiscale (obiettivo già indicato nell’ultimo accordo sottoscritto) sarà oggetto di un potenziamento con modalità e forme che saranno oggetto di confronto nel prossimo incontro”, conclude la nota.