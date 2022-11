Lions Club, al via una serie di attività in collaborazione con le scuole gualdesi

Il Lions Club di Gualdo Tadino ha programmato una serie di attività per l’anno 2022/23 in particolare con gli istituti scolastici del territorio.

Dallo scorso 26 ottobre è operativa una sinergia con l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino dove, in collaborazione con la dirigente scolastica Angela Codignoni, sono stati programmati sia lo screening in prevenzione dell’ambliopia infantile nell’ambito del progetto “Sight for Kids” rivolto alla scuola dell’infanzia, che il service “Lotta agli sprechi e sani stili di vita alimentare” orientato alla scuola primaria.

E’ giunta invece a conclusione con successo, visti i 360 partecipanti, l’edizione annuale del “Poster della Pace“, che ha visto la collaborazione dei docenti Monica Bozzi, Roberto Belardi e Luca Marzolini. Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado gualdese hanno infatti partecipato al concorso di disegno del Lions che offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace.

L’elaborato migliore, tra i tre che verranno premiati dal Lions Club di Gualdo Tadino alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, parteciperà a una ulteriore selezione presso il Distretto Lions 108L che comprende le regioni Umbria, Lazio e Sardegna.