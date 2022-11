L’ITI di Nocera Umbra in visita all’azienda Bazzica Group

Lo scorso martedì 15 novembre gli studenti delle classi del triennio dell’Istituto Tecnico Industriale “Sigismondi” di Nocera Umbra, insieme ai loro docenti di area tecnica Sergio Spigarelli, Maurizio Zampogna e Claudio Parlanti e altri docenti accompagnatori, si sono recati per una visita aziendale presso “Bazzica Group” e alle altre due aziende sorelle Bazzica Engineering e Promass di Trevi.

I ragazzi e i professori sono stati salutati al loro arrivo da Paolo Bazzica, uno dei soci fondatori dell’azienda e successivamente accompagnati dal personale dell’azienda Promass E.P.S – E.P.P Machines & Automation a visitare parte dello stabilimento.

Gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere innanzitutto gli aspetti strategici e organizzativi dell’azienda e seguire, poi, le varie fasi di lavorazioni dei prodotti, ascoltando direttamente dalla voce dei tecnici significative testimonianze sull’innovazione della catena produttiva.

Gli allievi sono rimasti positivamente colpiti dalla visita, sia dal punto di vista tecnico che tecnologico, poiché la società visitata è tra le aziende con crescita continua, anche e soprattutto per gli investimenti fatti e quelli programmati.

La ricerca per lo sviluppo dei prodotti e della tecnologia dei processi, unitamente alla consolidata esperienza di Bazzica Engineering e Promass hanno consentito alla società di raggiungere una posizione di leadership e di essere ad oggi uno dei più importanti produttori del mercato di macchine per lo stampaggio.

“Riteniamo come Istituto Tecnico che le visite negli stabilimento a scopo didattico siano un potente strumento di conoscenza per far visionare agli studenti apparecchiature e macchinari e in particolare nell’azienda Bazzica ci sono diverse macchine per lo stampaggio di materiale espanso, robot per la sanificazione disinfezione dell’ambiente ospedaliero, robot cartesiani e antropomorfi, ma anche quadristica industriale con plc e elettropneumatica; questi ultimi vengono studiati in classe e poi si procede al momento applicativo nei laboratori” evidenzia il professor Claudio Parlanti, docente di elettrotecnica robotica e automazione industriale.

Altrettanto positivo il commento del dirigente Leano Garofoletti: “Per i ragazzi è davvero importante fare esperienza sul campo, soprattutto quando si possono coinvolgere aziende leader e per di più del nostro territorio, come Bazzica. Ringrazio Marco Baldoni, responsabile di produzione, Andrea Morici, dell’ufficio tecnico, e per Bazzica Engineering Giacomo Chioccioni per aver messo a disposizione le loro competenze al servizio dei nostri ragazzi, dando l’opportunità ai giovani che devono scegliere il loro futuro percorso, di sapere qual è l’offerta lavorativa che il nostro territorio può offrire.”