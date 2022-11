Forza Italia su dimissioni Pasquarelli: “Gualdo è una città abbandonata”

Forza Italia, tramite il coordinatore Fabio Viventi e i vice Silvia Minelli e Gianni Frillici, dopo aver sottoscritto l’interrogazione presentata stamane dalla Lega Umbria, ha diramato un comunicato stampa inerente le recenti dimissioni del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Fabio Pasquarelli.

“Da qualche giorno in Città si registrano uscite a mezzo stampa riguardanti la vicenda – si legge nel documento – Dimissioni repentine, irrevocabili, brusche, che si inseriscono, come da tempo evidenziamo, all’interno di un quadro generale tutt’altro che positivo, in un Comune già martoriato da politiche inaffidabili e senza un barlume di progettualità per il futuro“.

“La nostra riflessione poggia su due concetti: da una parte è evidente la fumosità dei motivi che sono stati evidenziati dall’ormai ex Vicesindaco, chiaramente camuffati dietro una dicitura che dice tutto e non dice niente. È per questo che, insieme agli altri gruppi di centrodestra, abbiamo inteso chiedere una spiegazione ufficiale al Sindaco nel prossimo Consiglio Comunale, mediante un’interrogazione protocollata nelle scorse ore. Dall’altra, appare distonante l’aspetto amministrativo. La Città attraversa un periodo storico delicatissimo sotto il profilo economico sociale ma, al tempo stesso, si trova a gestire risorse che mai prima si erano viste in qualsiasi ente locale, con chiaro riferimento ai fondi PNRR che i nostri amministratori hanno largamente pubblicizzato nelle scorse settimane. Pertanto, ci chiediamo, era proprio questo il momento giusto per questo passaggio così drastico? Vi sono motivazioni talmente gravi da lasciare in secondo piano il destino di Gualdo? Se così è allora bisogna essere chiari e trasparenti, visto che il Sindaco ripete a tutti che il Comune è ‘la casa di vetro’ di tutti quanti“.

Secondo Forza Italia non è giusto e corretto nei confronti dei cittadini che a cinque giorni dalle dimissioni, il Sindaco, la Giunta e la maggioranza abbiano alzato una barricata di silenzio “rinchiudendosi nel Palazzo per paura di ulteriori terremoti politici”.

“Ricordando a tutti che siamo di fronte ad un’amministrazione che governa da oltre 8 anni – conclude il comunicato stampa – ci pare di assistere al tragico epilogo di un periodo storico che ha visto Gualdo Tadino crollare drasticamente sotto ogni profilo, da quello demografico a quello economico e sociale. In bocca al lupo a chi avrà l’onore di gestire le deleghe abbandonate dall’ex Vicesindaco ad un anno e mezzo dal voto”.