La Rocca Flea si tinge di rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne

Sono state 104 le vittime di femminicidio che abbiamo dovuto contare anche quest’anno, un triste primato del nostro Paese. I fondi stanziati bastano solo per coprire le esigenze di circa duemila persone, mentre i casi annuali stimati dall’istat sono oltre ventimila. Questo il motivo alla base del fatto che le donne restano ostaggio dei loro aguzzini.

“La lotta alla violenza sulle donne è diventata una testimonianza – dice il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – un giorno come un altro per manifestare, fare spettacoli, mettersi delle scarpe e sensibilizzare, mentre dove si compiono e si possono compiere scelte decisive, il problema resta in secondo piano. Si resta sempre nell’ipocrisia della rappresentazione. Nel nostro piccolo Comune siamo vicini e ricordiamo, provando anche impotenza, le tante vittime di quest’anno e di sempre. Personalmente mi sento di ringraziare quelle strutture comunali, gli assistenti sociali e le altre realtà pubbliche che senza mezzi, né fondi, quotidianamente affrontano la guerra di dover accudire tante persone con problemi complessi in cui si intrecciano le esigenze di interi nuclei familiari e di donne vittime dell’indifferenza, della mancanza di leggi oltre che di violenza“.

“La Rocca Flea stasera sarà illuminata di rosso – anuncia Presciutti – Per un attimo cerchiamo di non restare rapiti dalla sua bellezza eterna e magnetica, ma riflettiamo su questo piccolo segnale e diamo seguito con le azioni a questa giornata.