L’opera “Copenaghen” chiude al Talia la Rassegna di Teatro Amatoriale

Con lo spettacolo “Copenaghen” di sabato 26 novembre alle ore 21 si conclude l’edizione 2022 della Rassegna di Teatro Amatoriale, andata in scena al teatro Talia di Gualdo Tadino.

La rassegna è stata promossa e organizzata da “Note di Teatro” in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, il Polo Museale e dell’Unione Italiana Libero Teatro (Uilt), con Radio Tadino media partner.

Lo spettacolo di chiusura sarà portato in scena dalla compagnia “Note di Teatro”. “Copenaghen” è un’opera teatrale di Michael Frayn che debuttò al Royal National Theatre di Londra nel 1998 ed è rimasta in scena per più di mille repliche.

Narra di un incontro del 1941 tra il fisico tedesco Werner Heisenberg e il collega danese Niels Bohr nel mezzo della tragedia nazista e della seconda guerra mondiale e il loro dibattito circa l’utilizzo dell’energia nucleare a fini bellici e l’etica sottesa a questa scelta.

La regia è di Stefano Galiotto che sarà anche sul palco insieme a Stelio Alvino e Monica Pica. Scenografia di Giandomenico Pallucca, luci di Marco Coldagelli, effetti sonori di Chiara Sabbatini.

Al termine dello spettacolo seguirà un breve dibattito sul tema “Un fisico ha il diritto morale di lavorare allo sfruttamento pratico dell’energia nucleare?”, con interventi del fisico sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia, Luca Gammaitoni, e del docente di storia e filosofia dell’Istituto Casimiri, Gianni Paoletti.