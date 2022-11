A Valtopina parte la Mostra Mercato del Tartufo. Creato anche un bosco dell’ecosostenibilità

Valtopina è pronta a dare il via alla 40esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo, in programma sabato 26 e domenica 27 novembre.

La prima giornata dell’evento ospiterà un ricco cartellone di iniziative: dalle 10 sarà aperta la mostra mercato al Palasport, un viaggio alla scoperta del territorio attraverso prodotti e tradizioni, grazie alla presenza di produttori selezionati del settore agroalimentare provenienti dall’Umbria e non solo.

Il taglio del nastro della manifestazione, organizzata con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini, sarà sempre al Palasport alle 12.30 e parteciperanno, insieme al sindaco di Valtopina Gabriele Coccia, Michele Boscagli, presidente dell’Associazione nazionale Città del tartufo, Stefania Proietti, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Assisi, e Sabrina Piovini, presidente della Proloco di Valtopina. A precedere l’avvio ufficiale, alle 10.30, i rappresentati istituzionali presenti saranno coinvolti in un momento di riflessione su due importanti tematiche: il riconoscimento Unesco della Cerca e cavatura del tartufo in Italia a patrimonio culturale immateriale dell’umanità, avvenuto nel dicembre 2021 e a cui la mostra mercato quest’anno è dedicata, e la valorizzazione turistica dell’area del Subasio a cui è dedicato il progetto ‘Destinazione Subasio’.

A partire dalle 12 sarà aperto, anche a cena, il ristorante a cura della Proloco di Valtopina che propone nelle due giornate menù al tartufo.

Tra le attività in cartellone ci saranno anche la mattina, alle 9, la prima edizione di ‘Trail del cavatore’ (per informazioni 348.6438973) e ‘Passeggiata alla ricerca del tartufo’ (338.7489930) e, il pomeriggio, alle 16 la firma di un protocollo tra il Comune di Valtopina e l’associazione Tuber Terrae per dare vita al Bosco ‘Polli Giuliana Renata’ dell’ecosostenibilità e alle 16.30 il dibattito sulla tartuficoltura di qualità che vedrà al centro il progetto di cooperazione tra il Gal Valle Umbra e Sibillini e l’Open Leader del Friuli Venezia Giulia.

“IL PROGETTO “ADOTTA UN ALBERO” – Sta per prendere il via il progetto dell’associazione Tuber Terrae “Adotta un albero”, che vedrà la creazione del bosco dell’eco-sostenibilità intitolato a “Giuliana Renata Polli” e la firma di un protocollo di intesa per attuarlo in territorio valtopinese. L’appuntamento con la firma e con la doppia inaugurazione, del progetto e del Bosco, si terrà sabato 26 novembre alle 16.

Aderiscono al protocollo di intesa il Comune e gli istituti scolastici di Valtopina, Afor, Umbriaflor ed alcune aziende del territorio, insieme ai proprietari del terreno dove sorgerà il bosco della eco-sostenibilità, Federica Nati e Romolo Nati, rispettivamente figlia e marito di Giuliana Renata Polli, alla memoria della quale il Bosco è stato intitolato.

Il progetto “Adotta un albero”, che prende il via a Valtopina ma che la Tuber Terrae sta organizzando anche in altri comuni, prevede la piantumazione di nuovi alberi da dedicare ai nuovi nati e non solo, con l’obiettivo di incrementare il patrimonio boschivo (in particolare quello “vocato” al tartufo) e della biodiversità, aumentare gli alberi per contribuire a ridurre la CO2 e per aumentare la quantità di piante utili al sostentamento degli insetti impollinatori e contribuire a compensare i “danni” quotidiani all’ambiente.

La firma del protocollo di intesa di sabato darà ufficialmente il via al progetto, al quale parteciperanno poi anche gli studenti di Valtopina, che avranno il proprio albero da adottare, dandogli il loro nome e impegnandosi a prendersene cura.

“Piantare un albero è un gesto importante, che assume molti significati, da quelli ambientali al senso di responsabilità personale e collettivo che ne può derivare – spiega il presidente della Tuber Terrae, Francesco Mirti – Per noi la creazione del Bosco e la firma del protocollo significa non solo concretizzare un progetto al quale crediamo, ma anche farlo insieme ad altre persone ed enti che ci credono insieme a noi e che ci aiuteranno a portarlo avanti. Per questo è molto significativa l’adesione delle scuole e degli studenti e per questi ringraziamo i titolari del terreno che lo hanno messo a disposizione per creare un Bosco che sarà a disposizione di tutta la collettività”.

La Tuber Terrae proseguirà la propria attività all’interno della Mostra del tartufo di Valtopina con la sua abituale attività: non solo stand dell’associazione e borsa del cane, ma anche la gara di cerca per cani da tartufo che si terrà domenica 27 novembre alle 9. La gara sarà anche l’occasione per ricordare un socio da poco scomparso che si è sempre impegnato nel raggiungere gli obiettivi dell’associazione, Antonio Graziosi.