Inaugurata a Deruta la prima esposizione del circuito La Strada della Ceramica in Umbria

Inaugurata, nell’ambito delle celebrazioni per i Santi Patroni San Simplicio e Santa Caterina d’Alessandria, è “la prima esposizione che riunisce i sei Comuni aderenti alla Strada della Ceramica in Umbria e le loro eccellenze nel settore della ceramica, e sarà itinerante non solo nei territori del circuito, ma abbiamo l’ambizione – ha detto ieri, il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, nel corso della cerimonia di inaugurazione – di esportarla a livello nazionale e internazionale, per valorizzare questo grande patrimonio artistico, espressione di identità, di antichi saperi, ma con la capacità di innovarsi e guardare al futuro”.

L’evento era inserito nell’ambito delle celebrazioni per Santa Caterina d’Alessandria e si è svolto al Museo Regionale della Ceramica di Deruta dove l’esposizione resterà aperta fino al 30 gennaio 2023.

31 le opere esposte, in rappresentanza delle città aderenti alla Strada della Ceramica in Umbria: Città di Castello, Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide.

E’ stato scoperto anche il nuovo logo dell’associazione, a cura di Daniele Buschi.

“Oggi – ha proseguito – è un evento straordinario, che segna l’inizio di una nuova fase, nella storia della ceramica umbra, perché la nostra associazione per la prima volta dà concretezza a quell’idea di rete fra Comuni. Un’idea che dopo la firma del protocollo d’intesa nel 2018, si è attuata con la successiva costituzione della Strada della Ceramica in Umbria, nel 2019, dando vita a un progetto non solo di rivitalizzazione e valorizzazione del settore della ceramica, ma anche di rafforzamento dell’identità dei nostri territori, dimostrando forte capacità di interazione fra Comuni”.

Il direttore del Museo, Francesco Federico Mancini, nel ricordare la storia della ceramica in Umbria ha evidenziato la necessità di realizzare una “pubblicazione sull’esposizione, per dare conto di questa iniziativa”.

Per il vicesindaco di Città di Castello, Giuseppe Stefano Bernicchi “nonostante la nostra recente adesione alla Strada della Ceramica in Umbria, il coinvolgimento è stato massimo. Come Comune siamo disponibili a continuare a seguire tutti gli eventi e le varie attività”.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti ha ribadito di “aver creduto, fin dal principio, in questo progetto e questa inaugurazione rappresenta un’altra tappa di un cammino insieme”.



















Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani ha sottolineato come “le tradizioni della nostra terra rappresentino un valore e ci rendano riconoscibili e accrescano la competitività della nostra regione. Sono sopravvissute al tempo, alle pandemie e sono la testimonianza della creatività e del saper fare dei nostri artigiani”. Il sindaco ha annunciato che, a Orvieto, “sta per terminare il Museo della Ceramica che ospiterà spazi laboratoriali con momenti di formazione”.

Infine, l’assessore del Comune di Umbertide, Sara Pierucci, ha ringraziato il sindaco per “aver concretizzato questo progetto in breve tempo” e ha aggiunto che “questo è un ulteriore modo per dare slancio e giusto valore alle nostre ceramiche”.

Il sindaco Toniaccini ha ringraziato “i sindaci e gli assessori dei Comuni del circuito che hanno partecipato all’evento, il direttore del Museo, professor Francesco Federico Mancini, la giunta e i consiglieri di maggioranza presenti, la consigliera regionale Francesca Peppucci, la presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, Caterina Grechi, Ilaria Tamburi che ha coordinato l’evento, unitamente agli altri colleghi dei Comuni aderenti al circuito e l’ideatore del nuovo logo dell’associazione, i tanti ospiti.”