Francesco Giubilei nominato consigliere del Ministro della Cultura

Francesco Giubilei sarà il nuovo consigliere del Ministero della Cultura con delega alla promozione della cultura tra i giovani.

Ne ha dato notizia lo stesso Giubilei sui social: “Sono stato nominato consigliere del Ministro della Cultura – ha scritto – Ringrazio il Ministro Sangiuliano e il Presidente del Consiglio Meloni per la fiducia. Svolgerò l’incarico con dedizione al servizio dell’Italia concentrandomi sulla delega alla promozione della cultura tra i giovani. Educazione alla lettura, promuovere i giovani in settori economici connessi alla cultura, unire la conservazione della natura alla salvaguardia del patrimonio artistico e paesaggistico, riscoprire l’Italia dei mille campanili, il settore audiovisivo per valorizzare la tradizione culturale italiana sono alcuni temi su cui concentrerò il mio operato.“

La Fondazione Tatarella, di cui è presidente dal 2018, ha così commentato: “Un meritato riconoscimento al lavoro di un giovane editore e alla cultura conservatrice, rappresentata anche dalla nostra Fondazione, che costituisce oggi una realtà centrale nel panorama politico e culturale italiano”.

La carriera di Francesco Giubilei, nipote dell’indimenticato maestro Italo, attivissimo nel mondo sociale e cattolico gualdese, e figlio del chirurgo Giuseppe, è stata folgorante. Nel 2008, poco più che quindicenne, fonda la casa editrice Historica Edizioni.

Nato trenta anni fa a Cesena, conserva un profondo legame con Gualdo Tadino, la città di suo padre. E’ proprio grazie al nonno e alle vacanze gualdesi che Francesco deve la sua passione per i libri, come ha raccontato più volte: “Ero molto legato a mio nonno Italo, morto a 84 anni, un maestro elementare che leggeva tantissimo. D’estate andavo in vacanza nella sua casa. Il mio amore per i libri è nato nella sua biblioteca, immensa.” E il suo primo libro “Giovinezza, partitura per mandolino e canto”, scritto quando era appena entrato nell’età dell’adolescenza, è proprio una intervista a nonno Italo. Il suo rapporto letterario con Gualdo Tadino è proseguito nel 2008, quando ha pubblicato il romanzo “Bastola. La signora del fuoco”.

Nel 2013 ha fondato la casa editrice Giubilei Regnani e due anni dopo il quotidiano online Cultora. Laureato in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Roma Tre e in Cultura e Storia del Sistema Editoriale all’Università degli Studi di Milano, ha partecipato alla Summer School della London School of Journalism e della Cuny Graduate School of Journalism di New York. Giubilei ha collaborato con “Il Giornale” e “Il Messaggero”. Relatore in numerosi convegni internazionali, è spesso ospite dei vari talk-show di Rai, Mediaset e La7.