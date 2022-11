Colletta alimentare: la grande generosità di Gualdo Tadino, Nocera, Fossato e Sigillo

Un risultato favorevolmente sorprendente quello della Colletta Alimentare a Gualdo Tadino e nei comuni limitrofi di Nocera Umbra, Fossato di Vico e Sigillo che si è svolta sabato 26 novembre.

Nonostante la piccola flessione registrata sia a livello nazionale che regionale (in tutta Italia sono stati coinvolti circa 11mila supermercati e sono state donate 6.700 tonnellate in un solo giorno), in questa zona la raccolta è aumentata di quasi il 9% nei quattro comuni. Segno che in tanti hanno donato una spesa per le persone maggiormente in difficoltà.

Nel dettaglio, a Gualdo Tadino sono stati donati 4.800 kg di prodotti, a Nocera Umbra 587, a Fossato di Vico 697 e a Sigillo 191, per complessivi 6.275 kg.

A Gualdo Tadino nei supermercati ed esercizi commerciali si sono ricevute le seguenti donazioni: Coop 1.120 kg, Conad Porta Nova 916, Eurospin 883, Gala 835, Conad Corso Piave 215, negozi alimentari di prossimità del territorio comunale 831 kg. Complessivamente a Gualdo Tadino si sono raccolti 4.800 kg. con una crescita rispetto allo scorso anno dell’11,62%.

“Un ringraziamento alle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, alle aziende coinvolte che hanno dato un contributo in maniera diversa sia con la donazione di loro prodotti o attraverso buoni sconto, alle 21 associazioni che hanno supportato con i 120 volontari la Colletta Alimentare, alle aziende e associazioni che ci hanno aiutato mettendoci a disposizione materiali per l’imballaggio, mezzi di trasporto e magazzino per lo stoccaggio – ha commentato il responsabile territoriale del Banco Alimentare Giuseppe Ascani – E’ stato questo un risultato che non ci aspettavamo visto anche il leggero calo sia a livello nazionale che regionale. Siamo state tra le poche realtà che hanno avuto un importante incremento, a Gualdo Tadino di quasi il 12% rispetto allo scorso anno. Inoltre a quanto raccolto negli esercizi commerciali va aggiunto anche ciò che diverse attività hanno donato spontaneamente. E’ un segnale che i gualdesi si fidano della Colletta Alimentare e ogni anno rispondono in maniera sempre più generosa, nonostante il periodo difficile che si sta attraversando in questa zona, dove alla pessima congiuntura internazionale si aggiunge la lunga fase di crisi che da anni colpisce la Fascia Appenninica. A loro il nostro più sentito grazie!”

Tutti i prodotti raccolti nei prossimi giorni verranno ridistribuiti sul territorio attraverso le associazioni e gli enti convenzionati: a Gualdo Tadino Cvs Caritas, Banco di Solidarietà, Istituto Bambin Gesù, Croce Rossa, Convento del Divino Amore. A Nocera Umbra Cvs Caritas, a Fossato di Vico il Convento delle Suore Benedettine.