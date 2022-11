La lettura ad alta voce arriva nella scuola dell’infanzia di Gualdo Tadino

Il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con la cooperativa Kairos, attiva un percorso educativo di lettura ad alta voce nella prima infanzia. Il percorso si svolgerà presso la Biblioteca Comunale.

Il progetto nasce dall’idea di organizzare alcuni incontri pomeridiani in cui genitori, bambini ed educatore, si ritrovano in biblioteca per leggere insieme delle storie.

E’ un modo per ritrovarsi con le famiglie al di fuori del servizio e per vivere insieme dei momenti educativi in altri contesti favorendo così la creazione di una comunità educante attiva e partecipe.

Il percorso letterario prevede quattro incontri:

14 DICEMBRE 2022 BIBLIOTECA COMUNALE DI GUALDO TADINO 17:00/18:00

09 FEBBRAIO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE DI GUALDO TADINO 17:00/18:00

16 MARZO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE DI GUALDO TADINO 17:00/18:00

10 MAGGIO 2023 BIBLIOTECA COMUNALE DI GUALDO TADINO 17:00/18:00

Ogni genitore che intende partecipare accompagnerà in maniera autonoma il bambino in biblioteca permanendo per tutta la durata dell’incontro. L’adesione al progetto è su base volontaria.

L’orario del Nido d’Infanzia “Peter Pan” non subirà nessuna modifica, garantendo il regolare svolgimento del servizio.

“Abbiamo sposato da subito la proposta di Kairos – ha dichiarato l’assessore alla cultura Barbara Bucari – sia per i fini educativi che si propone sia per favorire l’incontro tra la realtà dell’asilo nido comunale e i nuovi utenti. La pandemia ha per lungo tempo impedito momenti di questo tipo, le scuole di ogni ordine e grado chiuse oltre a tutti quei luoghi di incontro, servizio e scambio, hanno limitato le interazioni e agito negativamente sui rapporti in fasi delicate della crescita dei bambini e dello sviluppo della famiglia – prosegue – Il servizio del Nido Comunale è un servizio per noi di fondamentale e lo testimonia la scelta che abbiamo fatto di volerlo ampliare scegliendo di destinare i fondi del PNRR alla costruzione di un nuovo e più grande asilo nido per coprire tutte le richieste che oggi restano inevase – conclude l’assessore Bucari – Ringrazio la cooperativa Kairos e la Coordinatrice Silvia Moretti per lo spirito propositivo con cui ogni giorno svolgono per il Comune un servizio così importante per la nostra comunità”