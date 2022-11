Elezioni Ordine Avvocati, incontro a Gualdo Tadino

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia che si terranno nella seconda metà del mese gennaio, è stata ufficialmente presentata la lista “Avvocati per l’avvocatura”.

Ne fanno parte sette uomini e sette donne: Cristina Zinci (settore penale), Agnese Franceschini (civile e lavoro), Silvia Ceppi (civile e mediazione), Maria Cristina Piace (penale e diritto di famiglia), Clelia Cardella (diritto di famiglia), Elisa Martinelli (penale e civile), Aurelio Pugliese (civile), Alessandro Formica (amministrativo), Francesco Crisi (penale), Salvatore Adorisio (penale e previdenza), Nicola Marcinnò (penale), Andrea Migliarini (specializzato in materia d’impresa) e Antonio Coaccioli (civile).

Al riguardo mercoledì 29 novembre, presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione, si è tenuto un incontro con gli avvocati del territorio di Gualdo Tadino e Fossato di Vico.

“L’incontro – riporta una nota – è stato particolarmente significativo per un confronto e per raccogliere le proposte da parte dei colleghi del territorio in relazione a vari temi d’interesse e rilevanza per l’Avvocatura.”