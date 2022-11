Gualdo Tadino, Aurelio Pucci confermato presidente di Confcommercio

Confcommercio Gualdo Tadino ha chiamato al voto gli imprenditori associati per la designazione dei propri rappresentanti.

Prima l’assemblea ha scelto il nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica per i prossimi cinque anni; poi la riunione del nuovo organismo ha confermato alla presidenza Aurelio Pucci, confermando come vicepresidente Marco Capoccia.

La nuova squadra di Confcommercio Gualdo Tadino è ora composta da Paolo De Stradis, Gabriele Angeli, Pierluigi Mazzoni, Alessandro Tacchi, Corrado Petrini, Andrea Sellano e Adele Sollevanti. Consigliere cooptato: Daniele Demegni.