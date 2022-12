Con un bancomat sottratto a un anziano spendono 7000 euro. Denunciati dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Gubbio, al termine di attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia un 30enne e una 25enne, ritenuti presunti responsabili dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

La sera del 23 ottobre scorso un anziano eugubino si era recato allo sportello automatico per prelevare denaro contante per pagare il giorno successivo la bolletta dell’energia elettrica, senza però trovare la carta di debito.

Ripensando ai suoi spostamenti di quel giorno, ha capito di essere stato vittima di un furto quando, la mattina, si era recato nel parcheggio di un centro commerciale di Gubbio per fare rifornimento di acqua da un distributore pubblico e aveva lasciato la card all’interno del suo veicolo.

La mattina successiva, quando si è recato all’ufficio postale per richiedere l’estratto conto, ha scoperto che dal suo conto erano stati effettuati prelievi e molteplici acquisti in negozi di Perugia per un importo complessivo di circa settemila euro.

Fatta la denuncia alla Stazione Carabinieri di Gubbio, i militari hanno immediatamente indirizzato gli accertamenti agli esercizi commerciali dove erano stati fatti gli acquisti di un cellulare e di vari capi di abbigliamento, vari rifornimenti di carburante e anche pagamenti per giocare alle slot machine, acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza e documentazione.

In seguito alla collaborazione e a un confronto informativo con i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gubbio, che per altre attività nei mesi precedenti avevano fermato i sospettati fotosegnalandoli, sono riusciti a risalire all’identità dei due soggetti che sono quindi stati denunciati all’autorità giudiziaria.