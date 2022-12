Santa Barbara, domenica 4 dicembre giornata ricca di eventi

Domenica 4 dicembre si festeggia Santa Barbara e Gualdo Tadino lo fa con una serie di iniziative organizzate da diverse associazioni in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino. Iniziative che hanno lo scopo di celebrare la protettrice dei lavoratori che hanno a che fare con il fuoco e le armi da fuoco e non solo: pompieri, artiglieri e pirotecnici. Santa Barbara è anche patrona del Genio Ferrovieri.

Gli eventi si svolgeranno sia nel centro cittadino sia in altre zone della città. Si inizia con l’Assemblea Regionale MASCI alla quale parteciperanno circa 50 Scout adulti, con inizio dei lavori alle ore 9 in Piazza Mazzini, cui seguirà alle ore 10 la Santa Messa nella Concattedrale di San Benedetto, la visita alla chiesa di San Francesco alle ore 11 e quella al Teatro Talia alle ore 12 con la partecipazione del gruppo del Presepe Vivente dell’Associazione Capezza.

Sempre nel centro città, protagonista sarà l’Associazione Nazionale Genio Ferrovieri, che per l’occasione ha organizzato una manifestazione nazionale che porterà in città oltre trecento persone provenienti da tutta Italia. Si inizia con l’alzabandiera in Piazza Martiri della Libertà alle ore 9.45, cui seguirà alle ore 10 la benedizione della Corona e alle 10.15 la partenza di un corteo verso il monumento ai Caduti, presso i Giardini Pubblici. Alle 11.15 si svolgerà la Santa Messa presso la Concattedrale di San Benedetto celebrata dal Cardinale Gualtiero Bassetti. Alle ore 13, pranzo ufficiale dell’iniziativa presso la Taverna di San Benedetto.

Nella stessa mattinata di domenica 4 dicembre, ma questa volta nella Frazione di Rigali, alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo si festeggerà Santa Barbara con la partecipazione dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana. Durante la cerimonia sarà presentato il restauro dello stendardo della Società di Santa Barbara (1919-1920) e nel pomeriggio, sempre i Vigili del Fuoco, continueranno le celebrazioni alle ore 17.30 presso il distaccamento di Gaifana con la Santa Messa.

Infine nel centro storico, a partire dalle ore 16 e fino alle 20, si svolgerà la manifestazione Gualdo Fashion Christmas, iniziativa a cura dei commercianti del centro, patrocinata dal Comune di Gualdo Tadino, che fa parte del calendario degli eventi natalizi 2022.