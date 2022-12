Lavori sulla Flaminia, senso unico alternato a Pontecentesimo

Proseguono sulla strada statale 3 “Flaminia” i lavori di ripristino della pavimentazione avviati da Anas tra Nocera Umbra e Foligno.

Da oggi, venerdì 2 dicembre, il cantiere interessa il viadotto “Pontecentesimo”, lungo 1,2 km, nel comune di Foligno.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, il transito è regolato a senso unico alternato con semaforo. Per garantire la sicurezza della circolazione, data la presenza di curve ravvicinate in prossimità del cantiere, il tratto interessato dal senso unico alternato è lungo circa 800 metri, comportando una durata del rosso semaforico di circa 5 minuti.

Il completamento di questa fase è previsto entro dieci giorni, salvo condizioni meteo sfavorevoli.