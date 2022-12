“Mazzatinti”, il Liceo delle Scienze Umane tra i migliori dell’Umbria

I dati del progetto Eduscopio, promosso dalla Fondazione Agnelli, teso a valutare gli esiti successivi della formazione secondaria – risultati universitari e lavorativi dei diplomati – e che mette a confronto oltre settemila scuole in tutta Italia, sono stati resi noti nei giorni scorsi.

I criteri utilizzati per valutare le scuole sono, per quanto riguarda i Licei, gli esiti universitari (media dei voti, crediti formativi, equiparazione dei diversi corsi di laurea), la percentuale dei diplomati, in regola e senza bocciature, e il livello di inclusività della scuola. La ricerca appena pubblicata prende in esame gli esiti universitari degli studenti che sono usciti dall’esame di Stato degli anni scolastici 2018, 2019, 2020.

Ottimi i risultati ottenuti dal Polo Liceale “G. Mazzatinti” che torna nella zona Alto Chiascio al primo posto, per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane, un indirizzo dal forte carattere innovativo e ricco di spunti progettuali, che si attesta al secondo posto assoluto nella intera regione, subito dopo il “Pontano Sansi” di Spoleto.

Lieve flessione per il Liceo Classico rispetto agli anni scorsi, seppur preceduto da istituzioni di grandi città e di grande tradizione come Città di Castello e Perugia. “Da rinforzare, ma stiamo già lavorando in questa direzione, ampliando il curricolo matematico dei nostri studenti, il risultato del Liceo Scientifico“, commentano dall’istituto eugubino.

“Aggregando i dati di tutti gli indirizzi del Polo Liceale Mazzatinti si registra un andamento nel complesso positivo – viene evidenziato – In termini assoluti il polo liceale nel suo insieme risulta uno dei migliori punti di riferimento per gli studenti nella zona interna Alta Umbria.”

Fuori dalla rilevazione l’indirizzo Artistico, data l’esiguità del numero degli studenti che si iscrivono all’Università e il Liceo Scientifico Sportivo, ancora troppo “giovane” per essere rilevato, ma che ha previsto dal prossimo anno scolastico una sinergia proprio con il liceo delle Scienze Umane, ampliando il curricolo del biennio con un’ora aggiuntiva di Psicologia dello Sport.

“Il dato di Eduscopio conferma, se mai ce ne fosse bisogno, il livello di alta qualità del polo liceale, che comprende ben cinque indirizzi – dice soddisfatta la dirigente Maria Marinangeli – Abbiamo un’ampia gamma di scelta, per gli studenti del territorio dell’alta Umbria. Scelta che può coinvolgere anche le regioni limitrofe e penso ai nostri studenti del versante marchigiano”.

“La nostra – aggiunge la dirigente – è una offerta formativa forte, tecnologicamente avanzata, personalizzata e con una forte connotazione inclusiva, prova ne è il dato del Liceo delle Scienze Umane, un corso di studi davvero innovativo, culturalmente determinante e decisamente inclusivo per tutti. L’apprezzamento ministeriale, che ha riconosciuto per questo anno scolastico, la curvatura biomedica al nostro lieo è la testimonianza concreta della qualità superiore dei nostri indirizzi liceali. I nostri docenti, ai quali va il mio personale ringraziamento per il lavoro quotidiano che svolgono, sanno costruire coi ragazzi dei percorsi e delle progettualità di grande valore pedagogico centrati sulle potenzialità di ogni nostro studente, attenti ai risultati in uscita e, soprattutto alla relazione umana, formativa e di condivisione.“