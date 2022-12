Pro Loco Rigali, rinnovate le cariche. Alessio Passeri nuovo presidente

Domenica 27 novembre è stata una giornata importante per la Pro Loco di Rigali. L’assemblea dei soci é stata, infatti, chiamata a rinnovare il consiglio dal quale sono poi emerse le nuove cariche. Carlo Biagiotti, presidente dal 2015, ha lasciato il posto ad Alessio Passeri che guiderà il consiglio, in buona parte rinnovato, per i prossimi tre anni.

“Sono molto contento della squadra che si è formata – ha detto il neo eletto – fatta di giovani, volti nuovi della Pro Loco, ma anche da personalità di grande esperienza che sono rimaste nel consiglio che ci sapranno guidare e supportare. Voglio ringraziare pubblicamente la dirigenza che ci ha preceduto per aver lavorato tanto in un periodo a dir poco difficile come quello del Covid e aver comunque ottenuto buoni risultati e offrendo alla Proloco un bilancio solido nonostante le difficoltà“.

Nella successiva riunione il consiglio ha votato anche le altre cariche che affiancheranno il lavoro del presidente Passeri: Enzo Ceccarelli sarà il Vice Presidente, Gianni Piersimoni, Valter Ponti e Marcello Franceschini saranno i cassieri, Roberta Biagiotti e Ilaria Sellani le segretarie.

Gli altri consiglieri sono: Carlo Biagiotti, Luciana Betti Sorbelli, Carlo Biagioli, Giuseppe Pompei, Alessandro Provvedi, Serena Bruni, Elisa Sabatini, Riccardo Abaco, Mirko Pala, Michele Allegrucci, Edoardo Bossi, Gianni Gaggia, Fabio Gaggia, Gabriele Ponti, Giuseppina Ruzzo.

“Il lavoro continuerà sulla strada di quanto fatto fino ad ora. Per il prossimo Natale stiamo già sistemando le luminarie per la frazione. Arriverà poi Babbo Natale nelle case delle persone più anziane del paese e porterà un panettone e spumante offerto dalla Pro Loco. Senza dimenticare i più piccoli, che lo aspetteranno il pomeriggio della vigilia presso la chiesa Parrocchiale”.