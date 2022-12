Lavori sulla E45, da lunedì interessato l’innesto SS75 a Collestrada

Proseguono sulla E45 i lavori per la sostituzione e la riqualificazione di tutta la segnaletica verticale.

A partire da lunedì prossimo, 5 dicembre, gli interventi interesseranno lo svincolo per Assisi/Foligno (innesto SS75) a Collestrada e lo svincolo di Città di Castello Nord, dove saranno rimossi i vecchi portali di indicazione e installati i nuovi, rispettivamente in direzione Roma e in direzione Cesena.

Per consentire lo svolgimento delle attività saranno necessarie alcune temporanee limitazioni al transito.

Nel dettaglio, l’intervento allo svincolo di Assisi/Foligno (innesto SS75) in carreggiata sud si svolgerà in orario notturno dalle 18 di lunedì 5 dicembre alle 7 di martedì 6 dicembre. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di immissione sulla E45 per il traffico proveniente dalla SS318 (Perugia-Ancona) con direzione Perugia/Roma. In alternativa sarà possibile immettersi in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Lidarno.

Per consentire l’intervento allo svincolo di Città di Castello Nord il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo sarà temporaneamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Cesena dalle 22 di martedì 6 dicembre alle 8 di giovedì 8 dicembre.