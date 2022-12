Nel consiglio comunale di lunedì 5 si parlerà delle dimissioni da vicesindaco di Pasquarelli

Nel consiglio comunale di Gualdo Tadino, convocato per lunedì 5 dicembre alle 17,15, si parlerà delle dimissioni di Fabio Pasquarelli dalla carica di vicesindaco, comunicate quindici giorni fa. Lo farà il sindaco Massimiliano Presciutti rispondendo in apertura dei lavori all’interrogazione presentata dai gruppi consiliari Lega, Cappelletti sindaco, SiAmo Gualdo-Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Nell’occasione Presciutti potrebbe annunciare anche il nuovo ingresso in giunta e la nomina del nuovo vice, incarico momentaneamente ricoperto dall’assessore anziano Paola Gramaccia, ma ad oggi non ci sono notizie su nessuno dei due fronti.

Il consiglio comunale sarà inoltre chiamato a pronunciarsi sulle proposte di ratifica di quattro variazioni di bilancio tra cui gli eventi atmosferici del 15 settembre scorso, la messa in sicurezza di edifici in via Nucci, via Cesare Battisti e chiesetta di Sant’Egidio di Gaifana e il terzo stralcio funzionale del progetto le Vie dell’Acqua.

In discussione anche un documento per il piano degli investimenti per il recupero ambientale e messa in sicurezza dell’area della Rocchetta e della valle del Fonno, il regolamento per la disciplina dell’attività di acconciatore ed estetista e una mozione, presentata dal consigliere comunale della Lega Alessia Raponi, riguardante la situazione degli spogliatoi del palazzetto dello sport “Carlo Angelo Luzi”.