Cena degli auguri dell’Atletica Taino con un pensiero al Congo

Si è svolta lo scorso venerdì la tradizionale cena degli auguri di Natale dell’Atletica Taino.

La società podistica gualdese, guidata dal presidente Mario Procacci, ha scelto il ristorante Gigiotto, con servizio svolto presto la incantevole cornice della taverna di San Facondino, per augurare buone feste a tutti gli atleti, gli accompagnatori, gli ospiti e gli sponsor.

Con l’occasione è stato anche presentato il nuovo consiglio direttivo che ha visto la conferma del presidente Mario Procacci alla guida della società, dei membri Giancarlo Matarazzi, Marco Panfili, Marzio Pecci, Marco Matarazzi, Alessandro Tacchi, Fiorino Silvestrucci, Paolo Garofoli e Reica Zeni e l’ingresso di Simona Spigarelli e Alessandro Pompei.

“Siamo una società molto unita che ha lavorato davvero bene nel corso degli anni ed è in costante crescita – ha dichiarato il presidente Procacci- Per questo voglio ringraziare i consiglieri uscenti Dante Rondelli e Onello Rondelli che continueranno a dare il loro contributo alla Taino e fare un grosso in bocca al lupo al nuovo consiglio direttivo con il quale ci siamo già messi al lavoro per preparare al meglio la nuova stagione”.

Il primo appuntamento ufficiale per i Taini è la tradizionale corsa sotto l’albero nel giorno di Santo Stefano, tra le vie di Gualdo Tadino che si concluderà con la colazione per lo scambio degli auguri. Poi sarà già tempo di pensare all’organizzazione dei due appuntamenti podistici di casa, Sfacchinata e Tra i monti de Gualdo/Valsorda Trail (intitolata alla memoria del compianto notaio Antonio Fabi) che, grazie al lavoro di tanti volontari ed al sostegno degli sponsor Birra Flea, Motus e Fazi Carni, sono eventi riuscitissimi del panorama sportivo regionale e non solo.

Durante la cena, dopo i saluti del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e dei rappresentanti della società podistiche Gubbio Runners, Assisi Runners e Atletica Il Colle, è stata presentata l’iniziativa di solidarietà in favore della ricostruzione di un ospedale in Congo colpito dalla guerra, per il tramite di don Dieu Donnè, vicario parroco di Gualdo Tadino.

“Vi ringrazio davvero per questo bellissimo gesto, anche a nome delle suore che gestiscono l’ospedale e che sono molto contente per questa vostra donazione. Avete regalato al Congo delle perle davvero preziose e solo il Signore potrà ricompensare questi bei gesti che fate – le parole di don Dieu – Questa sera ho anche avuto modo di apprezzare il vostro stare insieme con grande affetto e semplicità ed è stato per me un momento impagabile che non ha prezzo”.

In attesa dell’apertura della campagna tesseramenti per la prossima stagione podistica sono stati consegnati dei riconoscimenti agli atleti che, durante l’anno, hanno dato lustro alla società podistica con la loro partecipazione e le loro prestazioni alle gare podistiche di varie distane e discipline.