Il Governatore Paolo Giorgio Signore al Rotary Club di Gualdo Tadino

Sabato 3 dicembre il Rotary Club di Gualdo Tadino, sotto la guida del presidente Giamila Riani, ha accolto il governatore del Distretto 2090 Paolo Giorgio Signore.

La giornata è iniziata con l’incontro in Comune con il sindaco Massimiliano Presciutti che ha voluto sottolineare gli ottimi rapporti che si sono instaurati in questi anni tra l’amministrazione ed il club e quanto siano importanti le iniziative rotariane per la comunità.

Nel pomeriggio, dopo la visita alla città ed al percorso museale, particolarmente apprezzato dal governatore Signore, si è tenuto il direttivo dove si è parlato dei services di questo anno rotariano, della vita di club e dei suoi soci.

La giornata si è conclusa poi con la conviviale familiare all’Antico Monastero di San Biagio, dove erano presenti come ospiti l’assistente del governatore, Paolo Saverio Fiore, i presidenti dei Rotary Club di Fabriano, Doriano Tabocchini, Foligno, Gianguido Cucciarelli e Tolentino, Stefano Ferranti, il presidente in coming del Rotary Club di Gubbio, Massimo Angeli, il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, gli assessori di Nocera Umbra Elisa Cacciamani e Giuseppe Cioli, il consigliere comunale di Valfabbrica, Stefano Bordichini, il presidente dell’Ente Giochi de le Porte Claudio Zeni ed il presidente dell’Unitalsi Daniele Anastasi.

Durante la conviviale, dopo il saluto del presidente Riani, il governatore Signore ha voluto innanzitutto commemorare la figura del past governor Antonio Pieretti, per poi sottolineare il ruolo del Rotary nella comunità: “Non siamo indispensabili ma serviamo a qualcosa e questo rapporto diretto con l’amministrazione, come evidenziato dal sindaco Presciutti, è molto importante. I progetti sono stupendi e vi faccio i miei complimenti. Se la parte pubblica ci chiama per noi è il massimo”.

L’intervento del governatore si è poi incentrato sul tema rotariano “Immagina il Rotary” e sull’importanza dei concetti di diversità, equità ed inclusione, per poi salutare l’ingresso del nuovo socio, la dottoressa Giuseppina Salvucci, oncologa.

Infine, è stata anticipata la realizzazione di un service natalizio con l’acquisto dei panettoni della azienda agricola Capoccia Bio, i cui proventi sono stati utilizzati per donare un defibrillatore alla associazione Unitalsi.

La serata si è conclusa con il tradizionale scambio degli auguri e dei regali, con la presidente Riani che ha donato al governatore Signore alcune pubblicazioni del concorso letterario Premio Rocca Flea ed alcuni prodotti della tradizione ceramica gualdese.