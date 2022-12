Ex ospedale Calai, prima di Natale potrebbero arrivare importanti novità

Presto potrebbero arrivare delle importanti novità riguardo l’ex ospedale “Calai” di Gualdo Tadino. Lo ha annunciato il sindaco Massimiliano Presciutti a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo assessore Jada Commodi e del neo vicesindaco Marco Parlanti.

Dopo due accordi di programma e un piano di riqualificazione che sembravano ognuno dare speranze concrete di riapertura, divenuti però carta straccia visto che la struttura è chiusa dal marzo del 2008, forse (la formula dubitativa è più che d’obbligo visti i precedenti) questa potrebbe essere la volta buona.

Proprio per parlare del futuro dei due ex ospedali, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindaci di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e di Gubbio, Filippo Mario Stirati, con la presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, il direttore regionale della sanità, Massimo D’Angelo e il direttore generale dell’Usl 1 Massimo Braganti.

“La presidente Tesei ha dato mandato prioritario di accelerare sul recupero dell’area dell’ex ospedale Calai – ha detto Presciutti – Prima delle festività si potrebbe avere sul tavolo una proposta definita per il recupero degli spazi.”

Sul piatto ci sono 6,5 milioni di euro per interventi di miglioramento sismico e riqualificazione della struttura, facenti parte del documento programmatico per gli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie approvato lo scorso febbraio dalla Giunta regionale, e altri 2,5 milioni di euro già stanziati.

“Con circa 9 milioni di euro si può avviare il recupero completo di tutta l’area”, ha detto Presciutti il quale ha anticipato che il Calai dovrebbe diventare per una parte un ospedale di comunità dotato di 20 posti letto per le degenze meno acute e con la parte restante destinata alla medicina del territorio.