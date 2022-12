Gualdo Tadino, Jada Commodi nuovo assessore. Marco Parlanti sarà il vicesindaco

Jada Commodi è il nuovo assessore della giunta comunale di Gualdo Tadino. La neo amministratrice è stata presentata oggi pomeriggio in una conferenza stampa in sala consiliare alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e di tutti gli assessori. Vicesindaco è stato invece nominato l’assessore al bilancio Marco Parlanti.

Jada Commodi, già capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale dal 2014 al 2017, subentra così anche in gran parte delle deleghe a Fabio Pasquarelli, che due settimane fa aveva rassegnato le proprie dimissioni per divergenze politico-amministrative.

Al neo assessore andranno i lavori pubblici, l’attuazione e la programmazione dei bandi e del Pnrr, il decoro urbano e, come nuove deleghe, il rilancio e la valorizzazione del centro storico e i rapporti con le frazioni e il territorio.

Il sindaco terrà per sé invece quella sulle manutenzioni e sulla ricostruzione e ha assegnato a Stefano Franceschini quella sulla numerazione civica.

“Mi sono preso del tempo per fare la scelta giusta – ha commentato il sindaco – Jada ha un’importante esperienza politica alle spalle ed essendo molto capace di fare sintesi e di unire, ho ritenuto che fosse la persona adatta per ricoprire questo ruolo. E’ una scelta anche politica, è evidente, e la ringrazio per aver accettato nonostante potesse avere moltissimi motivi per declinare la proposta. Avere un’altra donna nell’esecutivo, inoltre, è positivo. Siamo una coalizione e tale resteremo, vogliamo anzi essere attrattivi.”

Jada Commodi ha ringraziato il sindaco per la fiducia e ha detto che “impegnarsi nell’amministrazione della propria città è la forma più alta di fare politica”.

Marco Parlanti sarà il nuovo vicesindaco. Presciutti ha parlato di scelta condivisa arrivata da tutta la giunta che ha sostenuto la sua figura. Parlanti ha ringraziato i colleghi “per l’attestato di stima e fiducia. Come ho detto loro non ero alla ricerca di cariche e affronterò questo impegno con responsabilità e con ulteriore impegno”.

Gli assessori Gramaccia, Bucari e Franceschini hanno avuto parole di apprezzamento per la neo amministratrice e il nuovo vicesindaco. “Si chiude una fase difficile e delicata dalla quale usciamo rafforzati – ha detto Barbara Bucari – La redistribuzione di alcune deleghe ci pone nuovi obiettivi in vista della conclusione dei cinque anni di mandato.”

Con l’occasione Presciutti ha redistribuito alcune deleghe, aggiungendone e specificandone altre.

All’assessore all’ambiente e patrimonio, Paola Gramaccia, è stata assegnata quella sui rapporti con le parrocchie e le associazioni di volontariato.

L’assessore alla cultura e welfare Barbara Bucari avrà quella, piuttosto originale, sul diritto alla felicità.

L’inserimento di queste due nuove deleghe è stato spiegato dallo stesso primo cittadino: “Quella che avrà Paola Gramaccia significa ufficializzare un’attenzione che questa amministrazione ha sempre avuto verso il mondo dell’associazionismo e quello cattolico in genere. Negli ultimi tre anni le parrocchie hanno rappresentato un punto di riferimento per il territorio, non solo i parroci ma anche le comunità che ruotano intorno ad esse che hanno aiutato molte persone. Per questo abbiamo ritenuto che questo rapporto andasse ampliato, al di là del rito.”

Sull’inedita delega al diritto alla felicità, la cui ricerca fa parte della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 1776 che ha poi ispirato quella Costituzione, Presciutti ha detto che “non c’è da sorridere. Come amministratori dobbiamo fare di tutto affinchè la vita dei cittadini sia la più felice possibile. E’ un obiettivo e abbiamo pensato che l’assessorato più adatto per ricevere questa delega fosse quello che si occupa di welfare, giovani e istruzione.”

Questa la nuova distribuzione delle deleghe:

Massimiliano Presciutti – Sindaco

Sanità – Protezione Civile – Manutenzioni – Ricostruzione – Giochi de le Porte

Marco Parlanti – Vicesindaco

Bilancio – Personale – Semplificazione Amministrativa – Servizi dedicati al benessere animale – Servizi Cimiteriali

Jada Commodi

Lavori e opere pubbliche – Attuazione e programmazioni bandi e Pnrr – Decoro urbano – Rilancio e valorizzazione del centro storico – Rapporti con le frazioni e il territorio

Paola Gramaccia

Sostenibilità – Transizione ecologica ed energetica – Urbanistica Programmazione e Assetto del territorio – Valorizzazione del patrimonio – Rapporti con le parrocchie e le associazioni di volontariato

Barbara Bucari

Welfare – Istruzione – Promozione turistica e culturale – Politiche per l’infanzia, l’adolescenza e la gioventù – Diritto alla felicità

Stefano Franceschini

Sviluppo economico – Rapporti con associazioni di categoria – Transizione digitale – Valorizzazione delle eccellenze agroalimentari – Sport – Trasporti – Numerazione civica