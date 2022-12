“Il cuoco medievale” presentato a Nocera Umbra con la partecipazione di Anna Moroni

Claudia Berardi e Maria Marinangeli presentano a Nocera Umbra il loro libro “Il cuoco medievale”, Edizioni Infopress.

Appassionate di ricerca storica medievale e di cucina, sono state accompagnate e sostenute nella presentazione del libro da Anna Moroni, cuoca e noto volto televisivo, presenza importante in diversi programmi di cucina, che venerdì 9 dicembre alle ore 15.30 presso l’Aula Consiliare di Nocera Umbra, le accompagnerà nella presentazione di questa particolarissima raccolta di ricette.

Un libro interessante e piacevole che, come dice il titolo, parla di cucina medievale, ma non solo e non in modo statico.

Con un approccio semplice, ma rigoroso nella ricerca, il medioevo viene presentato sotto una luce meno fantasy, ma più realistica e per questo più intrigante.

Vengono messe in luce le grandi novità filosofiche, artistiche, letterarie e anche culinarie che interessarono gli uomini del medioevo. In particolare è stata data attenzione alla cucina, alle cucine e ai cuochi, ai loro attrezzi e alle combinazioni di sapori spesso apparentemente distanti dal gusto attuale.

Scoprire i cibi che si consumavano, il modo di lavorarli, di combinare tra loro i sapori, affacciarsi in maniera più corposa al profumato mondo delle spezie permette un viaggio sensoriale nel gusto e nella storia. Si avrà, leggendo e anche preparando le ricette, la possibilità di sperimentare il cibo dei contadini, la mensa del convento, un banchetto al castello, e scoprire anche, grazie agli scritti di Suor Ildegarda, che il cibo è anche fonte di salute, se ben consumato e combinato.

Tutti gli ingredienti, quindi, per immergersi in un’epoca che ci appare distante, ma poi non così tanto, che ci affascina per le innovazioni e per il gusto.

La ricerca di ricette medievali, la loro sperimentazione, la passione per il buon cibo ha permesso alle autrici di accostare alle ricette di un tempo quelle ricette attuali che le loro antenate richiamano o addirittura ripropongono pressoché invariate e nella cui preparazione tutti possono facilmente cimentarsi, per portare a tavola un po’ di gustoso medioevo.

Appuntamento, quindi, per venerdì 9 dicembre 2023 alle ore 15.30 presso l’Aula Consiliare di Nocera Umbra con le autrici, l’editore Massimo Boccucci di Infopress, il sindaco Virginio Caparvi e una straordinaria Anna Moroni per parlare di cucina medievale, di tradizioni gastronomiche, ma anche…. per degustare insieme qualcosa di buono.