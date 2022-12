Gualdo Tadino, tanta gente in centro per “Christmas Time”

Un centro storico affollato anche da numerosi turisti ha fatto da cornice giovedì 8 dicembre a Gualdo Tadino a un pomeriggio prenatalizio particolarmente intenso di attrazioni per grandi e bambini.

Il programma previsto per la festa dell’Immacolata di “Christmas Time”, la serie di eventi promossi dall’amministrazione comunale, ha coinvolto il numeroso pubblico che ha scelto il cuore della città per ritrovarsi intorno all’albero di luci di piazza Martiri e ai numerosi intrattenimenti presenti nelle diverse piazze e vie.

Gualdo Tadino ha puntato anche questa volta su iniziative rivolte alle famiglie, con il trenino preso d’assalto dal primo pomeriggio e la Rocca Flea, trasformata nel Villaggio di Babbo Natale, che è stato un luogo di festa per tanti bambini coinvolti nel Laboratorio degli Elfi.

A colpire l’attenzione di tutti è stata l’esibizione di Madame Operà, la regina degli artisti di strada, con il suo spettacolo itinerante alto quasi 4 metri che si è presentata al pubblico in un meraviglioso abito in stile ‘700 e una suggestiva versione luminosa.











A Perugia, sempre l’8 dicembre all’interno della prestigiosa Sala dei Notari, ha tenuto il concerto la Banda Musicale di Gualdo Tadino che anche questa volta ha visto la presenza di un numeroso pubblico. La Banda, diretta dal maestro Angelo Arnesano, si esibirà a Gualdo Tadino l’8 gennaio alle ore 17 al teatro Talia.

Il calendario di eventi natalizi per domenica prossima, 11 dicembre, ha in programma presso la taverna di San Facondino “La tavola, le dolcezze e i vini delle feste“. Alle 15,30 “Tacuinum de apparecchiatura”, corso di ricevimento e apparecchiatura della tavola natalizia a cura di UniGualdo. Seguirà alle 17 una degustazione di vini in abbinamento a dolci tipici guidato dai sommelier dell’Ais insieme a uno show cooking del maitre chocolatier Massimiliano Guidubaldi. Ingresso su prenotazione.