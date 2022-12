Domani al Talia la presentazione di “Viva la scena vivace”

Uno spaccato di adolescenza, con lo sfondo di una Gualdo Tadino vestita con gli abiti e i colori degli anni ’70, ’80 e ’90. È “Viva la scena vivace“, il libro di Emiliano Pinacoli che verrà presentato domani, domenica 11 dicembre alle ore 18.00, presso il teatro Talia di Gualdo Tadino. Pinacoli è alla sua prima produzione letteraria e il volume, che racconta la storia della sua adolescenza da ragazzo di provincia, è edito da Diadema Edizioni.

La presentazione è in programma quindi nel cuore di quel centro storico che è il nucleo dei racconti di Emiliano adolescente. Il libro è curato da Marco Gubbini, che ha raccolto i racconti che Emiliano Pinacoli aveva iniziato dapprima a pubblicare su Facebook e che avevano conquistato un’incredibile curiosità e il gradimento da parte di tutti. Racconti divertenti, romantici, soprattutto nostalgici, in cui tutti si riconosceranno, perché l’adolescenza è la stagione in cui le storie di ognuno di noi hanno tantissimi punti in comune, pur essendo diverse.

Il libro ha come sottotitolo “Foto di gruppo con adolescente”, quell’adolescenza che è la rampa di lancio verso la vita e la stagione più breve ed emozionante della nostra esistenza. Una tappa colma di sentimenti, che qui troviamo rigorosamente in ordine sparso: amore, gioia, allegria, gratitudine, compassione, ma anche rabbia, tristezza, ansia, paura. Una tappa ovviamente piena di musica, presente in tutte le pagine del libro.

Emiliano ci racconta il suo periodo da “giovane uomo qualsiasi”, come ama definirsi. Ma gli uomini qualsiasi non esistono, perché ogni vita umana è una romanzo prezioso, diverso e unico. Questa è una storia sul cui sfondo c’è anche la città dell’autore, quella degli anni ’70, ’80 e ‘90. Anni che rivivremo, riuscendo a percepirne perfino gli odori e in cui ci tufferemo con la mente e soprattutto con il cuore, perché “nella vita di un uomo il novanta per cento delle emozioni è pura nostalgia”.

All’evento di presentazione patrocinato dal comune di Gualdo Tadino e in cui non mancheranno le sorprese, saranno sul palco l’autore, il curatore e l’editore.

EMILIANO PINACOLI nasce a Gualdo Tadino il 6 marzo 1974. Da quel momento in poi si è prodigato in ogni modo, riuscendoci con risultati alterni, ad essere vivo collezionista di suggestioni e raccattatore di attimi buttati. È da sempre attivo nell’associazionismo giovanile, dove è stato promotore di laboratori teatrali e musicali. Ha fatto parte di vari progetti sonori indipendenti, in cui ha divulgato la musica dal vivo in tutta la regione. Ha lavorato presso la biblioteca comunale di Gualdo Tadino e a Radio Tadino come speaker. Questa è la sua prima produzione letteraria.

MARCO GUBBINI è nato e vive a Gualdo Tadino. Giornalista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, è cofondatore e direttore editoriale del portale di informazione online Gualdo News. Autore del libro “Libera, ma libera veramente” (Eta Beta Edizioni, 2021) sulla storia dell’emittente Radio Tadino, di cui è stato direttore artistico negli anni Ottanta.

DIADEMA EDIZIONI nasce nella primavera del 2021 dalla lunga e consolidata esperienza di due persone nel settore della vendita dei libri, della loro promozione al pubblico, così come nella scrittura e pubblicazione degli stessi. Rita Pecci e Mario Fioriti, coadiuvati da Maria Pasquarelli che segue la parte amministrativa, hanno deciso di dare vita a questa iniziativa. Diadema Edizioni si prefigge lo scopo di andare incontro ad una richiesta di editing letterario e ricerca di una pubblicazione editoriale che in questi ultimi anni è notevolmente cresciuta nel contesto di un territorio come quello in cui opera, molto lontano da tutti i principali centri di attività in tale campo.