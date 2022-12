Meteo, scuole chiuse in Umbria nella giornata di sabato. Le previsioni

Scuole di ogni ordine e grado chiuse oggi in Umbria come precauzione legata all’allerta arancione per le condizioni meteo. Lo hanno deciso con ordinanze emesse nella tarda serata di venerdì 9 dicembre le prefetture di Perugia e Terni.

In tutta l’Umbria la protezione civile ha diramato l’allerta arancione in vista delle forti precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sull’intera regione nel corso del fine settimana.

La perturbazione ha raggiunto la regione nella notte tra venerdì e sabato, mentre per domenica potrebbe arrivare anche la neve a ridosso dell’Appennino.

Per domani, scrive la Stazione Meteorologica Palazzo Mancinelli, è attesa “pioggia specie nella prima parte della giornata, ma graduale diminuzione delle temperature dalla serata, con possibilità di fiocchi di neve fino a quote collinari nelle prime ore del mattino. Ma poi, ampie schiarite, con venti freddi che porteranno cielo sereno; ma sarà la prima vera e propria giornata invernale dall’inizio dell’inverno, con massime forse inferiori ai 5°C”.