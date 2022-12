A Costacciaro nuovo Spazio Proloco, punto di aggregazione per tutte le età

È stato inaugurato lo scorso 10 dicembre il nuovo Spazio Proloco a Costacciaro. Uno spazio di aggregazione aperto a tutti, in pieno centro storico, che proporrà iniziative ed eventi per tutte le età.

“Spazio Proloco è un progetto che è nato in piena pandemia, dopo questo lungo periodo, abbiamo sentito la necessità di creare un punto di incontro e aggregazione – ha affermato il presidente della Pro Costacciaro Riccardo Conti – E’ uno spazio adatto a tutte le età, perché riteniamo che in una comunità piccola come la nostra, il bambino, l’adulto e l’anziano possano non solo convivere ma anche condividere esperienze ed attività insieme.”

Alla cerimonia era presente anche l’amministrazione comunale, che ha ribadito l’impegno dell’Associazione nel periodo post Covid per la realizzazione di importanti eventi ai fini di promozione turistica; Lucio Lupini in rappresentanza della Fondazione Perugia che ha sostenuto il progetto; la dirigente scolastica Rosa Goracci che ha inviato il suo messaggio di augurio e soddisfazione ribadendo che “la collaborazione con le associazioni del territorio è sempre positiva e tesa ad una condivisione di ideali. Iniziative come queste, che coinvolgono non solo bambini ma anche adulti, sottolineano il rapporto intragenerazionali, che è un punto fondamentale dell’Istituto Comprensivo di Sigillo”.

Il ringraziamento più grande va sicuramente alla Fondazione Perugia che ha deciso di sostenere il progetto sin dall’inizio è che è stata parte fondamentale ed essenziale per l’adeguamento del locale e l’acquisto delle prime attrezzature e arredi – ha detto ancora il presidente Conti – Un grazie di cuore anche all’Istituto Comprensivo di Sigillo e alla Dirigente per la grande disponibilità mostrata e per l’opportunità offerta di presentare direttamente in classe, con il supporto degli insegnanti, il progetto della Proloco Young“

Durante l’inaugurazione, infatti, grande spazio è stato dedicato alla presentazione della Proloco Young, il progetto innovativo realizzato dall’Associazione che coinvolge circa 20 bambini di età compresa tre i 9 e i 14 anni impegnati in un vero e proprio Consiglio.

“Siamo entrati a scuola a giugno – ha evidenziato Elena Gambucci vicepresidente dell’associazione e referente del progetto – abbiamo incontrato i bambini anche con un piccolo timore pensando alla loro adesione, ma da subito hanno mostrato un grandissimo interesse e un grande spirito di iniziativa. Da allora li vediamo una volta a settimana con il supporto di educatori esterni; sono stati da subito coinvolti nella realizzazione di progetti ed eventi ma hanno un bagaglio di idee veramente inesauribile e di grande qualità. Con questa esperienza vogliamo spronarli verso una maggiore responsabilità, una partecipazione attiva e verso una consapevolezza del valore del volontariato. Sono il nostro futuro e per questo il nostro augurio è quello di mantenere questo entusiasmo.”

Un augurio è arrivato anche dal parroco don Nando, che nei primi mesi di ristrutturazione ha donato la propria corrente elettrica al piccolo cantiere: “Credere in ciò che si fa porta sempre a dei risultati. Questa iniziativa vuol dire ripartire, e voi lo state facendo benissimo”.

Al termine della cerimonia è stata data qualche piccola anticipazione sulle prossime attività: corsi di giardinaggio, cucito, inglese per adulti, giornate di letture, informatica per anziani, attività sportiva ma anche serate informative con la Croce Rossa e professionisti del territorio.

Tutti gli aggiornamenti sui canali web dell’Associazione e sul sito www.procostacciaro.it/spazio