Muore mentre è alla guida del trattore, dramma a Nocera Umbra

Un incidente mortale si è verificato nei pressi di Villa Postignano, nel comune di Nocera Umbra, nel pomeriggio di domenica 11 dicembre.

A perdere la vita è stato un uomo di 80 anni mentre stava lavorando con il trattore che, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, si è ribaltato.

Sul posto sono arrivati i soccorsi di 118, vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana e carabinieri che, purtroppo, non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo.

Sulla dinamica e le cause dell’incidente stanno indagando i carabinieri di Nocera Umbra. Non sembrerebbe da escludere l’ipotesi di un malore.