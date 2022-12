Teatro per bambini, domenica 17 dicembre al “Don Bosco” arriva “C’era una volta il Natale”

Prosegue con il terzo appuntamento della rassegna “Teatro per Bambini”, organizzata dall’associazione Educare alla Vita Buona in collaborazione con il Rotary Club di Gualdo Tadino, il Lions Club di Gualdo Tadino, MS Global Service e con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

Il fascino del Natale è tornato a riempire le piazze e un nuovo evento attende grandi e piccini il prossimo sabato, 17 dicembre, alle 16,30, al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino con “C’era una volta il Natale”, una produzione firmata Arte & Dintorni.

La compagnia teatrale gualdese, inarrestabile anche nella stagione invernale, rinnova il suo appuntamento natalizio: uno spettacolo composto da due appassionanti storie che, nella loro diversità, si intrecceranno in un unico universo.

“La festa del Natale” di Carlo Collodi narra la commovente vicenda della piccola Albertina, secondogenita della Contessa, che, insieme ai suoi fratelli, si trova a scegliere come meglio spendere il denaro ricevuto durante l’anno dalla mamma. Un giorno i tre fratelli, attraversando il bosco, giungono nei pressi di una casupola abitata da un bambino affamato e da suo zio Bernardo, un uomo burbero e squattrinato, e si trovano ad assistere ad un evento che li colpisce profondamente… Nel frattempo Natale è arrivato: a chi andrà il premio promesso dalla mamma?

E come per magia, come solo nelle favole accade… Un omino tutto verde irrompe sulla scena! Il famoso abitante di Chinonsò, cittadina popolata dai Nonsochi, fa la sua comparsa, pronto a rovinare il giorno più atteso dell’anno a tutti i bambini: è il Grinch! Riuscirà ad intrufolarsi anche nel mondo dei tre fratelli e a portare avanti i suoi piani?

Colore, allegria e colpi di scena si preparano dietro al sipario del Teatro Don Bosco.

Al termine dello spettacolo ci sarà un laboratorio creativo: i bambini che vorranno partecipare potranno iscriversi prima dello spettacolo.

Appuntamento, quindi, il 17 dicembre alle ore 16,30 insieme agli attori della Compagnia Arte e Dintorni con “C’era una volta il Natale”.