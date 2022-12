Torna a casa una rara edizione della “Trabisonda” di Francesco Tromba. Sabato la conferenza di studi.

Sabato 17 dicembre alle ore 16.00 si svolgerà, presso la Mediateca di via Soprammuro a Gualdo Tadino, la conferenza di studi umanistici dal titolo “Il genere cavalleresco nell’opera di Francesco Tromba. Acquisizione e ripubblicazione della Trabisonda”. L’evento è patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino, promosso dal Polo Museale della città, nell’ambito del progetto MeTu – Umbria Passaggio a Nord Est, con il contributo della Regione Umbria.

Per l’occasione sarà mostrato per la prima volta alla città, prima di essere esposto in permanenza alla Rocca Flea, un raro esemplare settecentesco del poema la Trabisonda, acquisita dal Polo Museale di Gualdo Tadino, grazie ad una ricerca avviata dall’Antropologo Culturale Gabriele Passeri. Fiore all’occhiello dell’evento, la ristampa anastatica di un numero limitato di copie, che sarà disponibile durante la manifestazione per gli studiosi e appassionati del genere cavalleresco, ma anche per tutti coloro che desiderino recuperare un tassello importante della storia letteraria ad opera di un illustre concittadino che operò nella prima metà del Cinquecento ed ebbe notevole successo anche nei secoli a seguire.

Egli come molti suoi coetanei del calibro del Boiardo e dell’Ariosto, si occupò prevalentemente di poemi cavallereschi e opere di guerra in ottava rima. Si posseggono pochi dati anagrafici, ma grazie alle pubblicazioni e a qualche breve accenno personale all’interno delle sue opere, scorgiamo l’operato di un poeta sicuramente conosciuto e apprezzato dal ceto medio-alto dell’epoca. Con ogni probabilità egli fu un cortigiano, vicino soprattutto alla famiglia Baglioni di Perugia, ma anche presso Felice della Rovere, figlia illegittima di Papa Giulio II.

L’evento sarà coordinato da Catia Monacelli, direttore del Polo Museale. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Massimiliano Presciutti e dell’Assessore alla Cultura Barbara Bucari, ad aprire il dibattito sarà Gabriele Passeri. A seguire, l’intervento dell’Architetto Nello Teodori e a conclusione la dissertazione del Professore Donato Loscalzo, del Dipartimento di Lettere dell’Università degli Studi di Perugia. Al termine dell’evento, sarà presentato un pannello di ceramica realizzato dagli studenti delle classi 5°A del Liceo Scientifico e 5°M del Liceo Linguistico dell’Istituto d’Istruzione “Raffaele Casimiri”, per il corso di ceramica artistica tenuto dalla Professoressa Caterina Calabresi, nell’ambito dei progetti PCTO, coordinati dalla docente Katia Tittarelli, per celebrare i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro.