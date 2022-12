Al “Sigismondi” di Nocera Umbra il progetto “L’adolescente equilibrista”

“Anche ad essere s’impara”. Così scriveva Italo Calvino ne “Il cavaliere inesistente” e questo motto è stato fatto proprio dall’Istituto “Sigismondi” di Nocera Umbra dove questa settimana, per le classi del biennio, sono stati avviati i laboratori psico-educativi del progetto “L’adolescente equilibrista” rivolti agli allievi di età compresa fra i 14 e i 19 anni.

Condotti dagli esperti del Centro di Psicologia DediCare di Foligno, gli incontri consentiranno ai ragazzi di parlare di loro, di confrontarsi per trovare comprensione, accettazione, nonché risposte e obiettivi utili ad arginare in modo naturale gli eccessi tipici di un’età che ha bisogno di confini in cui definirsi.

I docenti dell’Istituto Superiore di Nocera Umbra sono convinti che le sfide dell’adolescenza richiedano necessariamente un’apertura e un dialogo con il mondo degli adulti, impegnandosi per una scuola che si mette in ascolto dei propri allievi, che si prende cura delle loro emozioni e che sia in grado di sostenerli nel costruire le relazioni con i pari e con gli adulti.

“Questi sono gli obiettivi dell’attività che viene erogata gratuitamente – afferma il dirigente scolastico Leano Garofoletti – ed è stata accolta nel consolidato Progetto Salute e Legalità che da tempo caratterizza l’offerta formativa del Sigismondi, per concedere agli studenti di ogni gruppo classe uno spazio “dedicato a “se stessi e agli altri”, nell’importanza che il benessere emotivo è la base della salute psicofisica”.