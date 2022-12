Presentato al Birrificio Flea il nuovo volume di Daniele Amoni

Si è tenuta al Birrificio artigianale Flea la presentazione del nuovo volume di Daniele Amoni “L’economia a Gualdo Tadino dalla metà del Settecento ai giorni nostri”.

La scelta della location per la conferenza non è affatto casuale: in copertina del libro, troviamo infatti la foto del personale della Guerrieri & Luzi, considerata una delle fabbriche più importanti della fine degli anni ’20 del Novecento, mentre in

retrocopertina troviamo l’immagine del personale dell’Universo Flea, azienda locale tra le più importanti dell’Umbria.

Con questo parallelismo tra passato e presente, rappresentando due realtà emblematiche di Gualdo Tadino in contesti storici diversi, risulta chiaro l’obiettivo che si pone questo nuovo libro: raffigurare la situazione economica gualdese a partire dalla seconda metà del Settecento fino ad arrivare ai giorni nostri, con i conseguenti effetti che ne derivano nel tessuto socio-economico.

Ad intervenire come relatori durante la presentazione, sono stati lo stesso autore dell’opera Daniele Amoni, Angelo Barberini e Brunello Castellani, che hanno contribuito attivamente alla stesura dei saggi inclusi nell’opera, Pierluigi Gioia, rettore dell’Accademia dei Romiti, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, Matteo Minelli, amministratore delegato di Birra Flea ed Ecosuntek spa, nonché socio proprietario delle aziende dell’Universo Flea; Gianni Paoletti, docente di storia e filosofia presso l’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino.

Durante la conferenza sono stati ripercorsi i momenti più importanti del percorso professionale di Matteo Minelli, che proprio dal nonno Vittorio ha appreso l’approccio imprenditoriale, creando non solo impresa ma anche e soprattutto valore per la città di Gualdo Tadino e per il contesto nazionale.

Una nuova pietra miliare della storiografia è stata posta dal dottor Amoni, un documento che fotografa due secoli di storia e di cui potranno fare tesoro le generazioni future affinchè, come citato nel volume, si possa conoscere e comprendere il passato per capire il presente e orientare il futuro.