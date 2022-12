Da lunedì 19 dicembre a Gualdo Tadino i sacchi e contenitori verranno distribuiti al cittadino nei seguenti giorni: martedì dalle 8 alle 12 e sabato dalle 8.30 alle 12. Lo comunica Esa Spa.

“La scelta di cambiare – fa sapere in una nota la municipalizzata del Comune di Gualdo Tadino – è stata fatta per venire incontro alle esigenze dei cittadini, che specialmente nella giornata del sabato possono essere lavorativamente più liberi e avere così in concomitanza l’isola ecologica aperta.”