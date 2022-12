Numeri civici, in partenza la rilevazione dei fabbricati a Gualdo Tadino

Un ulteriore importante passaggio per quanto riguarda il nuovo piano della toponomastica a Gualdo Tadino. Infatti dopo la definizione delle aree di circolazione inizierà la rilevazione, esterna ed interna, di tutti i fabbricati presenti nel territorio.

A partire dai prossimi giorni la ditta Unisel di Forlì, che si è aggiudicata il bando il servizio di revisione generale della numerazione civica e l’aggiornamento del piano toponomastico e della cartografia, sarà presente nel territorio di Gualdo Tadino con propri operatori per procedere alla rilevazione.

Il personale incaricato, che sarà dotato di tesserini per il riconoscimento e che in nessun caso è autorizzato a riscuotere somme di denaro, accederà per la rilevazione della numerazione civica interna, quando si tratta di condomini o abitazioni plurifamiliari, solo nei vani scala e non all’interno delle abitazioni stesse.

“Invito i cittadini a collaborare con gli operatori di Unisel per poter completare questa operazione che consentirà di risolvere l’annoso problema dei numeri civici che mancano in molte zone – afferma il sindaco Massimiliano Presciutti – E’ questo un progetto di grande rilievo che permetterà di riordinare la numerazione civica del comune di Gualdo Tadino consentendoci di fornire in maniera puntuale i servizi ai cittadini. Sarà così possibile a tutti, residenti o coloro che vengono da fuori comune, di individuare con esattezza via e numero civico. Questo vale in particolare per i mezzi di soccorso e di pubblica utilità come 118, poste, corrieri, ecc.) che potranno individuare e raggiungere più velocemente e con precisione l’immobile ricercato. Inoltre la collaborazione stretta fra enti locali e forze dell’ordine consentirà di ottenere un ulteriore strumento operativo in grado di garantire maggiori livelli di sicurezza per tutti i cittadini. Non da ultimo questo progetto contribuirà al miglioramento del decoro urbano” , conclude Presciutti.

La variazione del numero civico non comporterà oneri burocratici per il cittadino in quanto sarà compito dell’ufficio Anagrafe del comune comunicare i nuovi indirizzi a tutti gli enti pubblici interessati quali Prefettura, Motorizzazione Civile, Camera di Commercio, Asl, Inps, Inail e altri soggetti pubblici.

In altre parole, dopo un percorso fatto di step attuativi, la città avrà una nuova numerazione civica, anzi in alcuni casi avrà per la prima volta un numero civico al posto dei tanti “snc” – senza numero civico – croce di corrieri, forze dell’ordine, vigili del fuoco o mezzi di soccorso come il 118.

Nel piano della toponomastica, già definito dalla Unisel, sono state individuate 517 aree di circolazione esistenti e 201 da denominare, che sono poi salite a 210 in fase operativa.

La Giunta quindi ha approvato il nuovo stradario che comprende 717 aree di circolazione e la denominazione delle nuove aree di circolazione, secondo quanto individuato anche dalle varie pro loco e associazioni del territorio e dedicate a personaggi nazionali e locali. Piano complessivo che è stato approvato anche dalla Prefettura di Perugia.

Sono stati individuati i modelli dei numeri civici che saranno posizionati sulle abitazioni dei gualdesi, con due tipologie: una per il centro storico e uno per le altre zone della città, realizzati con materiali diversi, gres per l’esterno nel centro e in Abs per le altre zone, nonché in porcellana smaltata per gli interni in tutta la città.

Il progetto complessivo prevede una spesa stimata per il Comune di circa 250 mila euro. Nulla verrà richiesto ai cittadini quando saranno posti i numeri sulle abitazioni.