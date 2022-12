Nocera, incidente in galleria. Flaminia temporaneamente chiusa

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio all’interno di una galleria lungo la Flaminia, nel territorio comunale di Nocera Umbra.

Tre le persone coinvolte, tra cui una donna incinta. Fortunatamente tutti non hanno riportato conseguenze importanti dall’impatto, anche se la donna incinta e il conducente della 500 sono stati portati all’ospedale di Foligno per accertamenti.

Sul posto si sono recati 118, polizia stradale. La galleria e la strada sono state chiuse per le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco di Gaifana.

Più precisamente, il tratto chiuso è quello dal dal km 169,500 al km 170,600, nel territorio comunale di Nocera Umbra. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Nocera Scalo (km 168,900) per i veicoli diretti in direzione Fano e allo svincolo di Nocera Umbra (km 170,600) per i veicoli diretti in direzione Roma.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre di Anas, e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

Incidente Nocera Umbra

Un altro incidente si è verificato la scorsa notte a Ponte d’Assi di Gubbio, con un’auto uscita di strada. Nessun ferito. Per il recupero del mezzo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gubbio.