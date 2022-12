Polo Mazzatinti, incontro dello Sportivo e di Scienze Umane con la campionessa Nicole Orlando

Un’altra opportunità per aprire la scuola a storie e percorsi come quello dell’atleta paraolimpica Nicole Orlando, riconosciuta eccellenza italiana, che mercoledì prossimo 21 dicembre alle ore 10.30 a Gubbio, presso il Centro Servizi Santo Spirito, incontrerà gli studenti degli indirizzi Scientifico Sportivo e Scienze Umane del Polo Liceale “Giuseppe Mazzatinti”.

Nicole Orlando è una ventinovenne affetta da sindrome di down che nel 2015 ha partecipato ai Mondiali in Sudafrica nell’atletica leggera, aggiudicandosi quattro medaglie d’oro e una d’argento.

Proprio per questi successi, la campionessa venne citata nel discorso di fine anno 2015 dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «L’Italia è ricca di persone e di esperienze positive – aveva detto il Capo dello Stato – A tutte loro deve andare il nostro grazie. Sono ben rappresentate da alcune figure emblematiche come Fabiola Gianotti che assumerà la direzione del Cern di Ginevra, Samantha Cristoforetti che abbiamo seguito con affetto nello spazio, Nicole Orlando, l’atleta paraolimpica che ha vinto quattro medaglie d’oro».

Ha pubblicato il libro “Vietato dire non ce la faccio”, scritto insieme alla giornalista Alessia Cruciani. Il titolo rappresenta un motto di Nicole che in ogni occasione lancia un messaggio di positività, grinta e incoraggiamento per sé e per gli altri.

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, il 21 marzo 2021, il Centro regionale di informazione delle Nazioni Unite (Unric) ha condiviso il messaggio dell’atleta: «Ognuno ha le sue capacità, i suoi talenti, le sue passioni. Non guardate solo la sindrome di Down. Prima di tutto siamo persone».

La ragazza si è specializzata sui 100 e 200 metri, nel lancio del giavellotto, nel salto in lungo e nel triathlon, entrando nel giro della Nazionale già in occasione dei campionati Europei Iaads di Roma 2013 dove ha vinto tre ori nei 100 metri, nel salto in lungo e nella staffetta 4×100.

Si è quindi ripetuta agli Open European Championships Iaads in Portogallo nel 2014, vincendo nelle stesse specialità dell’anno precedente in Italia. Detiene il record mondiale nel triathlon, salto in lungo, 4×100 e 4×400 e i record europei nel getto del peso e nel lancio del disco.

Ai Mondiali 2015 in Sudafrica, alla prima partecipazione, si rivela assoluta dominatrice dei 100 metri, 200, staffetta 4×100 m, triathlon e salto in lungo, fissando il record mondiale nel triathlon.

Ha anche gareggiato ai Trisome Games: le prime olimpiadi per atleti con la sindrome di Down, a Firenze nel 2016. La si ricorda, infine, apprezzata protagonista all’undicesima edizione del programma televisivo “Ballando con le stelle” di Rai Uno, classificandosi quinta in coppia con il ballerino Stefano Oradei.

Saranno presenti il dirigente scolastico Maria Marinangeli con il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati e l’assessore allo Sport, Gabriele Damiani. Moderatore il giornalista Massimo Boccucci, docente esterno del corso di comunicazione al “Mazzatinti”.