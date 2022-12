Servizio Civile, due posti disponibili presso il Comune di Gualdo Tadino

Il Comune di Gualdo Tadino offre a due giovani l’opportunità di partecipare al nuovo progetto di Servizio Civile per l’anno 2023.

ll servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno e offre un contributo mensile.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.

Domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di Gualdo Tadino – Tel. 075-9150259/265/229. E-mail: cultura@tadino.it.